100 баллов на ЕГЭ по обществознанию набрал учащийся школы № 1

Основной период сдачи ЕГЭ в школах уже позади и уже опубликованы результаты экзаменов почти по всем предметам. Единый госэкзамен по самому популярному среди школьников предмету – обществознанию – подарил нашей школе и городу стобалльника Николаева Алексея.

Алексей – отличник, активист, волонтер, неоднократный участник муниципального этапа ВОШ по различным предметам, призёр научно-практических конференций. Награжден Похвальными грамотами в изучении отдельных предметов: математики, обществознания, русского языка и литературы. В составе авторского коллектива школы стал победителем Всероссийского литературно-художественного конкурса «Время писать книги – 2023» в номинации «Лучшая книга школы».

Алексей выбрал себе будущую профессию уже в средней школе и целенаправленно и упорно трудился к достижению своей цели. Многолетняя подготовка привела его сегодня к высокому результату – 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Кроме этого Алексей набрал 95 баллов по русскому языку, и высший результат в г. Шумерля по профильной математике.

Сайт администрации г. Шумерли.