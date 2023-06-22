1 июля в Чувашии состоится реконструкция боя 139-й стрелковой дивизии

В Ядринском округе недалеко от села Ильина Гора в рамках фестиваля поисковых отрядов «На Сурском рубеже» состоится военно-историческая реконструкция фрагмента боя легендарной 139-й стрелковой дивизии подо Ржевом.

В реконструкции будут задействованы 150 человек, 8 единиц техники и 200 зарядов пиротехники. Бойцам Красной армии предстоит взять штурмом три линии немецкой обороны.

«Мало кто знает о том, что история создания песни «На безымянной высоте» тесно связана с Чувашской Республикой. Она посвящена боевому пути 139-ой стрелковой дивизии, которая формировалась на территории Чувашии», — рассказывает в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.

Приглашаем всех, кому интересна история Великой Победы, посетить это зрелищное мероприятие.

чувашинформ.рф.