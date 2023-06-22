С 1 июля по автодорогам Порецкое – Мочкасы, Ибреси – Березовка – Кудеиха вводится ограничение движения

С 1 июля по 31 августа 2023 года приказом Минтранса Чувашии на участках автомобильных дорог регионального значения, задействованных при строительстве трассы М-12, вводится временное ограничение движения транспортных средств, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые значения.

Так, ограничение вводится на участках региональных дорог «Ибреси-Березовка – Кудеиха» км 42+000 – км 47+552, «Порецкое – Мочкасы» км 0+000 – км 10+165 в Порецком муниципальном округе. Эти участки автомобильных дорог задействованы при транспортировке инертных материалов для строительства 6 этапа трассы М-12.

«Необходимость введения временного ограничения движения связана с тем, что на данных участках согласно утвержденному графику восстановления автомобильных дорог, начнется полноценный ремонт. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период выполнения работ, соблюдения установленных сроков, а также сохранения дорог в нормативном состоянии после завершения ремонта принято данное решение. Напоминаю, что до начала учебного года ГК «Автодор» необходимо завершить ремонт на этих участках», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

Отмечаем, что введенное временное ограничение движения не распространяется на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на участке ограничения или прекращения движения.

Минтранс Чувашии.