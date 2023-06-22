В 22 июня 2023 года в 04:00 в амфитеатре пруда городского парка культуры и отдыха шумерлинцы зажгли Свечи Памяти

Активисты партии «Единая Россия, «Союза женщин Чувашии, женского движения «Единой России, Молодежного парламента, местного отделения «Российскго Союза Молодёжи» г. Шумерля, студенческого совета Шумерлинского политехнического техникума Минобразования Чувашии, ЮНАРМИИ города Шумерля, Центра детского творчества, местного отделения «Молодой Гвардии Единой России, Компартии России почтили память павших в самой кровопролитной войне XX века, которая длилась 1418 дней.

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