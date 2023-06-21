85 проектов инициативного бюджетирования реализуются в Янтиковском округе

20 июня 2023 года, глава Янтиковского муниципального округа Владимир Михайлов при содействии Центра управления регионом Чувашии провел прямой эфир по реализации программы инициативного бюджетирования в округе.

Открывая эфир, Владимир Михайлов отметил, что проектов с каждым годом становится все больше и больше. Если в прошлом году их реализовано 83, то в 2023 году уже 85 на общую сумму 83,7 млн рублей, из них почти 5 млн рублей – это деньги, которые собрали жители округа.

Всего на прямой эфир поступило 13 вопросов. Так, жительница деревни Старое Буяново обратилась по поводу завершения благоустройства родника. Руководитель округа ответил, что работы возобновлены и должны быть завершены 30 июня. Он заверил, что проблема находится под его личным контролем до полного решения.

Жители села Чутеево хотели бы построить купель, а деревни Тюмерево – котельную в средней школе.

«Документы по этим объектам готовы и представлены в Минсельхоз для участия в конкурсном отборе. Кроме этого, еще 51 проект участвует в дополнительном отборе», – отметил глава округа.

Подписчики госпаблика округа https://vk.com/yantik_cap_ru интересовались также и водопроводом для верхней части села Алдиарово. Глава проинформировал жителей, что в настоящее время изыскиваются средства для разработки проектно-сметной документации и получения положительной экспертизы. В 2024 году планируется принять участие в конкурсе на проведение капремонта водонапорной башни, а провести водопровод в рамках программы инициативного бюджетирования до конца 2024 года.

Отметим, прямые эфиры с главами проходят в официальных госпабликах округов в соцсетях. Они позволяют наладить полезный диалог между жителями и властью, а немалое количество вопросов, поступающих при подготовке к эфиру, только подтверждает необходимость существования таких пабликов.

Прямой эфир с главой Янтиковского округа можно посмотреть по ссылке https://clck.ru/34m7mS

чувашинформ.рф.