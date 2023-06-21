Всероссийская акция «Минута молчания» приглашает принять участие наследников Победы

22 июня в 12.15 часов (по московскому времени) одновременно по всей стране объявляется минута молчания, минута скорби. Именно в это время в 1941 году по радио прозвучало обращение о начале Великой Отечественной войне.

Цель акции – сохранение исторической памяти о войне, которая унесла жизни 27 миллионов человек, обеспечение преемственности поколений россиян.

Организаторы акции предлагают всего лишь на минуту остановиться и почтить память отцов, дедов, прадедов, которые ценой собственной жизни подарили нам Великую Победу.

На это время рекомендуется прервать вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, прекратить работу в торговых центрах, на предприятиях, где это позволяет технологический цикл, можно остановить общественный транспорт и личные автомобили.

Источник: cap.ru.