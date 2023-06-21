Владимир Степанов вручил награды победителями республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности Минздрава Чувашии в СМИ

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов наградил победителей республиканского конкурса на лучшее и систематическое освещение в СМИ деятельности внештатных специалистов Министерства здравоохранения Чувашской Республики и организаций, находящихся в ведении министерства, который ежегодно объявляется ко Дню медицинского работника.



Номинация Победитель 1 «Лучшая публикация/сюжет/теле-радио передача о реализации национального проекта «Здравоохранение»/Программы модернизации первичного звена на территории Чувашской Республики» Майя Порфирьевакорреспондент телеканала «Новая реальность» г. Шумерля 2 «Лучшая публикация/сюжет/теле-радио передача на тему «Медицина – моё призвание» Инесса Потаповашеф-редактор телевидения АУ «НТРК Чувашии» Минцифры Чувашии 3 «Лучшая публикация/сюжет/теле-радио передача о профилактике заболеваний» Юрий Корниловредактор радио «Централизованная клубная система» Аликовского муниципального округа 4 «Лучшая публикация/сюжет/теле-радио передача о высокотехнологичных оперативных вмешательствах, проведенных на территории Чувашской Республики» Александр Клейманредактор информационного отдела АО «Издательский Дом «Грани» 5 «Лучшая публикация/сюжет/теле-радио передача о волонтерах-медиках» Альбина Астраханцеваредактор АУ «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» Минцифры Чувашии 6 «Лучшая публикация/сюжет/теле-радио передача о борьбе с COVID-19» Василий Лапинкорреспондент АУ «Редакция Канашской районной газеты «Канаш» Минцифры Чувашии

Отметим, что на участие в республиканском конкурсе было подано 34 работы от представителей средств массой информации Чувашской Республики.

Минздрав Чувашии.