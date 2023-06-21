Владимир Степанов вручил награды победителями республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности Минздрава Чувашии в СМИ

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов наградил победителей республиканского конкурса на лучшее и систематическое освещение в СМИ деятельности внештатных специалистов Министерства здравоохранения Чувашской Республики и организаций, находящихся в ведении министерства, который ежегодно объявляется ко Дню медицинского работника.
|Номинация
|Победитель
|1
|«Лучшая публикация/сюжет/теле-радио передача о реализации национального проекта «Здравоохранение»/Программы модернизации первичного звена на территории Чувашской Республики»
|Майя Порфирьевакорреспондент телеканала «Новая реальность» г. Шумерля
|2
|«Лучшая публикация/сюжет/теле-радио передача на тему «Медицина – моё призвание»
|Инесса Потаповашеф-редактор телевидения АУ «НТРК Чувашии» Минцифры Чувашии
|3
|«Лучшая публикация/сюжет/теле-радио передача о профилактике заболеваний»
|Юрий Корниловредактор радио «Централизованная клубная система» Аликовского муниципального округа
|4
|«Лучшая публикация/сюжет/теле-радио передача о высокотехнологичных оперативных вмешательствах, проведенных на территории Чувашской Республики»
|Александр Клейманредактор информационного отдела АО «Издательский Дом «Грани»
|5
|«Лучшая публикация/сюжет/теле-радио передача о волонтерах-медиках»
|Альбина Астраханцеваредактор АУ «Редакция Батыревской районной газеты «Авангард» Минцифры Чувашии
|6
|«Лучшая публикация/сюжет/теле-радио передача о борьбе с COVID-19»
|Василий Лапинкорреспондент АУ «Редакция Канашской районной газеты «Канаш» Минцифры Чувашии
Отметим, что на участие в республиканском конкурсе было подано 34 работы от представителей средств массой информации Чувашской Республики.
Минздрав Чувашии.