Валентина Матвиенко ознакомилась с потенциалом Чувашии

О том, какие условия созданы в Чувашии для привлечения инвестиций в экономику и какие результаты достигнуты, глава республики Олег Николаев рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко во время осмотра выставки-презентации, развернутой в рамках Дней Чувашии в Совете Федерации.



На экспозиции представлена информация о производственных и инвестиционных возможностях региона, кластерном развитии, сельхозпродукции, строительстве, здравоохранении, социальной политике, образовании, физической культуре и спорта, деятельности Государственного Сове-та. Олег Николаев отметил, что за январь—апрель 2023 года объем инвестиций вырос на четверть по отношению к соответствующему периоду про-шлого года, промышленными предприятиями Чувашии произведено товаров на 313,9 млрд рублей, по промышленному производству республика вышла в лидеры в ПФО и на второе место в России.



На вопрос Валентины Матвиенко о влиянии санкций на чувашское производство заместитель гендиректора НПК «Элара» Наталья Партасова заметила, что за счет увеличения капитальных вложений влияние минимально, однако есть дефицит квалифицированных кадров. Генеральный директор концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов обозначил, что в производстве на 96 % используются российские компоненты, программное обеспечение, остальные 4 % — из дружественных стран.



Помимо презентационных стендов выставка включает в себя художественную экспозицию, состоящую из панно по мотивам работ художника Виталия Петрова (Праски Витти), выставки живописи Георгия Фомирякова, исторического чувашского национального костюма, современной одежды чувашской фирмы «Хитре», большой инсталляции «Мокринский мост» и макетов продукции промышленных предприятий республики.