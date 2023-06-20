1 сентября стартует маркировка безалкогольных напитков и соков

Чтобы вам было проще сориентироваться и ничего не упустить, подготовили карточки про:

Сроки маркировки

Напитки, которые будут подлежать маркировке

Как подключиться к системе «Честный знак»

А обсудить технические вопросы с участниками оборота и специалистами системы «Честный знак» можно в рабочей группе — заявку на вступление отправляйте на drinks@crpt.ru

➡ Подробную информацию о маркировке безалкогольных напитков, и с каких дат произодителям нужно будет маркировать подакцизные напитки — читайте в Честном сообществе (https://markirovka.ru/community/markirovka-bezalkogolnykh-napitkov/markirovka-bezalkogolnykh-napitkov- ).

Также там можно задавать вопросы — на них ответят напрямую эксперты «Честного знака», интеграторы или сами пользователи.

Источник: gshum.cap.ru.







