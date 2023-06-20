Чувашия поднимает проблемы хмелеводства на федеральном уровне

Сегодня на расширенном заседании комитета по вопросу развития агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды Совета Федерации были обсуждены вопросы развития АПК и экологии Чувашии. С положением дел сенаторов ознакомил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Особое внимание уделено хмелеводству, ведь республика является производителем более 90 % всего отечественного хмеля.



Руководитель Минсельхоза выразил уверенность, что Чувашия может стать центром хмелеводства в России и для этого необходимо внедрять механизмы поддержки отрасли. В числе основных предложений прозвучали включение спецтехники для хмелеводства в перечень техники, участвующей в программах Росагролизинга и субсидирование до 30 % затрат на строительство (реконструкцию) хмелеводческих комплексов.



Идея определить Чувашскую Республику пилотным регионом по восстановлению и развитию хмелеводства участники заседания поддержали. Как заявил председатель комитета Александр Двойных, «решение определить регион пилотной площадкой в этой сфере должно стать импульсом для замещения поставок из Европы, помочь хмелеводам чувствовать себя защищенными». Сенатор Сергей Митин предложил действовать не только в рамках одного региона, а более масштабно, подключив Минэкономразвития, Минпром и другие структуры. Мнение коллеги о необходимости комплекса мер по восстановлению и развитию хмелеводства на федеральном уровне поддержал и сенатор от Чувашии Николай Владимиров.



К вопросу планируется вернуться 21 июня на заседании Совета Федерации во время «Часа субъекта Российской Федерации» с участием Главы Чувашии Олега Николаева.