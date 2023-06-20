Представленные Чувашией проекты поддержаны сенаторами

Об этом заявил председатель Госсовета республики Леонид Черкесов по итогам мероприятий, состоявшегося в Совете Федерации России 19 июня. Напомним, в верхней палате российского парламента сейчас проходят Дни Чувашской Республики.



На заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера был рассмотрен вопрос реформы систем водоснабжения и водоотведения в Чувашии, необходимость которой возникла в связи с неэффективностью использования бюджетных средств и их недостаточностью для развития системы водоотведения и водоснабжения в муниципалитетах, отсутствием кадров на местах для рационального управления таким сложным хозяйством. «Итогом заседания стало решение рекомендовать Правительству России рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу ряда региональных проектов. Среди них — строительство напорного канализационного коллектора в поселке Кугеси Чебоксарского округа и внутрипоселковых сетей водоснабжения в 90 населённых пунктах Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского округов, — рассказал Леонид Черкесов. — Мы удовлетворены итогами заседания комитета Совета Федерации. Все наши проекты были поддержаны сенаторами единогласно. Они очень важны, это вклад в инфраструктуру ЖКХ региона и напрямую касаются качества жизни людей».



А на расширенном заседании комитета по науке, образованию и культуре рассмотрены вопросы модернизации инфраструктуры систем образования и культуры Чувашской Республики. Сенаторам был презентован проект реконструкции мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева и два проекта по возведение новых школ в Чебоксарах, которые были поддержаны членами комитета. Представитель делегации Чувашии, вице-спикер парламента республики Виктор Горбунов назвал включение в федеральную адресную инвестиционную программу строительства школы в Новом городе одним из важнейших решений, принятых на заседании Совета Федерации по науке, образовании и культуре.

По материалам ГС Чувашской Республики.