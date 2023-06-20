Олег Николаев примет участие в Днях Чувашии Совета Федерации

Дни Чувашии организованы в целях презентации социально-экономического потенциала республики и привлечения широкого круга заинтересованных сторон к взаимовыгодному сотрудничеству на благо региона с 19 по 21 июня.

В программе Главы Чувашии — встречи с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателями комитетов верхней палаты парламента по бюджету, экономической и социальной политике, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

С участием Олега Николаева и представителей органов государственной власти Чувашской Республики состоятся расширенные заседания указанных комитетов, где будут рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития Чувашии.

Главным событием станет «Час субъекта Российской Федерации», который состоится 21 июня в рамках 547-го заседания Совета Федерации. На нем сенаторов ознакомят с социально-экономическим положением региона, планами развития республики.

Выступят Глава Чувашии и председатель Госсовета Чувашии.

Будет также развернута выставка, посвященная успехам и достижениям, перспективам республики.

Уже сегодня, 19 июня, в ходе заседаний комитетов Совета Федерации обсуждены вопросы развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и модернизации инфраструктуры систем образования и культуры.

Ранее Глава Чувашской Республики Олег Николаев и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин обсудили вопросы готовности региона к презентации.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.