Новинки MINI Cooper, среди которых электромобиль

Новые дизайнерские решения в автопромышленности делают транспортное средство удобным для любого человека. Так как городские магистрали часто перегружены, то рынок стали заполнять небольшие, компактные автомобили. Среди них можно отметить модель МИНИ Купер. Он уже завоевал популярность среди российских автолюбителей. Это небольшой автомобиль с красивым дизайном кузова. У него удобный салон, где комфортно себя чувствует практически любой человек.

Ряд моделей, которые можно рассмотреть для покупки

MINI Cooper может предложить на сегодняшний день интересный модельный ряд, среди которого следует в первую очередь отметить:

мини на 5 дверей, который называют максимум;

сlubman;

мини 3 двери;

сountryman;

MINI Electric.

Несмотря на свои небольшие размеры, это довольно мощные и надежные автомобили, которые относят к премиум классу. Модель MINI Cooper Electric требует особого внимания. Этот автомобиль имеет ионно-литиевую батарею большого объема, которая позволяет разгоняться до скорости, аналогично бензиновому Cooper S с бензиновым двигателем на 2 литра.

Будущее за электромобилями

Новые технологии дают возможность сделать мощным электромобиль, у которого хватит батареи на многочасовую работу. Более того, у такого транспортного средства есть неоспоримые преимущества. Прежде всего, это простое устройство двигателя и меньший износ, чем у бензинового. Благодаря простоте его не приходится часто проверять в профилактических целях, у него также меньше комплектующих. Электромобиль намного тише, чем ТС с бензиновым двигателем, и экономичнее по расходуемому ресурсу.

На многих городских заправках уже есть специальные станции для зарядки ТС с электродвигателем. А из-за того, что они менее опасны, чем бензиновые, дизельные и газовые, они могут появится и общественных местах, например, на парковках у гостиниц или офисных зданий.

Кроме всех удобств для владельца такого авто, важно обратить внимание и на другой фактор. Прежде всего — на экологическую чистоту. В отличие от автомобилей, которые работают на бензиновом и дизельном двигателе, ТС на электричестве не приносит вреда окружающей среде. Даже утилизация аккумулятора проходит по определенным стандартам, чтобы не нарушить нормы экологической безопасности. Сегодня многие люди делают выбор в пользу экологической чистоты, несмотря на то, что автомобиль с двигателем внутреннего сгорания может быть мощнее.