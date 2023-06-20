Лучшие скакуны республики выступят на Кубке Главы Чувашии по конному спорту

Бега пройдут 24 июня 2023 года в рамках празднования Дня Чувашской Республики. Впервые местом проведения заездов станет Спортивная школа по конному спорту Минспорта Чувашии.

В забегах примут участие пары «наездник-лошадь», которые пройдут своеобразный отбор в рамках празднования сельских праздников «Акатуй» и «Сабантуй» с 5 по 11 июня в Шемуршинском, Батыревском, Яльчикском и Канашском муниципальных округах.

На Кубке Главы Чувашии ожидается выступление самых быстрых лошадей республики – Зова Предков, Марса, Победителя, Экватора, Челенджера, Горностая и других. Особыми «гостями» станут четвероногие спортсмены из Татарстана, Липецка, Тамбова, Воронежа, которые выйдут на старт забегов на 1600 и 2400 метров.

В программе соревнований также будут разыграны трофеи среди лошадей 4-х лет и старше в номинациях:

«Кубок Главы Чувашской Республики»,

«Приз Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики в рамках празднования 100-летия образования государственного органа в сфере физической культуры и спорта»,

«Приз Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики».

За «Приз главы администрации г. Новочебоксарск» поборются лошади 3-х лет.

Помимо заслуженных наград победители и призеры получат денежные призы.

Кубок Главы Чувашии по конному спорту обещает быть очень интересным спортивным праздником.

чувашинформ.рф.