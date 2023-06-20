Значимые инициативы будут включены в постановление СФ, уверен Глава Чувашии

По итогам двух дней заседаний и встреч в Совете Федерации в рамках Дней Чувашской Республики глава региона Олег Николаев выразил уверенность в том, что значимые для Чувашии объекты и инициативы будут завтра включены в проект постановления Совета Федерации. Практически по всем предложениям республика получила поддержку сенаторов.



Так, на заседании комитета по экономической политике поддержано включение вопроса ускорения восстановления более 170 км региональных и местных автодорог, задействованных при строительстве 6 и 7 этапов скоростной автотрассы М-12. Также предложено продлить действие индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, реализуемой с 2020 по 2024 годы.



21 июня Олег Николаев встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и представит основной доклад о социально-экономическом положении региона и о планах его развития на «Часе субъекта».