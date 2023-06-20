Дополнительное финансирование поможет Чувашии решить ряд проблем

Рекомендовать Правительству России рассмотреть вопрос о выделении Чувашии бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по созданию мусоросортировочных комплексов – такое решение принято на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, прошедшем сегодня в рамках Дней Чувашской Республики.

Как сообщил в своем докладе министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов, в 2022 году были подписаны концессионные соглашения сроком на 25 лет на строительство трех мусоросортировочных комплексов мощностью 30 тысяч тонн в год каждый. Проектно-сметная документация на комплексы разработана и направлена на государственную экспертизу. На эти цели из республиканского бюджета выделено около 60 млн рублей, однако для окончательного решения вопроса необходимо дополнительное финансирование. Строительство объектов обработки и утилизации ТКО позволит Чувашии обеспечить к 2030 году сортировку всего мусора и снижение вдвое объёмов отходов, направляемых на полигоны.

Также на заседании было поддержано предложение Кабинета Министров Чувашии о строительстве быстровозводимых ангаров для хранения лесопожарной техники. На сегодняшний день, отметил глава Минприроды Чувашии, парк лесопожарной техники обновлен на 40 %, уровень оснащенности достиг 95 %, но в республике не хватает гаражных боксов для ее хранения. Только 59 % от нормативного количества техники способны вместить гаражи на лесопожарных станциях, остальное хранится под открытым небом. Потребность в настоящий момент составляет 26 ангаров. И такая проблема существует не только в Чувашии, а во многих регионах, куда прибывает новая техника в рамках нацпроекта «Экология».