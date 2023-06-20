В Шумерля состоялся Фестиваль ГТО в рамках марафона «Сила России»

С 1 июня по 12 августа Всероссийская политическая партия «Едина Россия» вместе с Министерством спорта Российской Федерации, ДОСААФ, спортивными федерациями запустила всероссийский спортивный марафон «Сила России». «Единая Россия» в рамках данного марафона проведёт в регионах бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО.

Город Шумерля так же не остается в стороне от участия в спортивном марафоне «Сила России». Сегодня, 20 июня, на базе ДООЛ «Соснячок» состоялось очередное мероприятие в рамках спортивного марафона – Фестиваль ФВСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный Дню Республики и Дню Молодежи.

С добрыми пожеланиями и приветственными словами перед участниками Фестиваля выступили глава города Шумерля С.В. Яргунин, глава администрации города Шумерля Э.М. Васильев и депутат собрания депутатов города Шумерля Л. М. Егорова.

Сдаче тестовых испытаний предшествовал бодрый и энергичный флеш-моб в котором приняли участие не только участники Фестиваля, но и почетные гости спортивного мероприятия.

Участники Фестиваля приняли участие в сдаче нормативов Комплекса ГТО в следующих упражнениях: подтягивании на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, челночном беге, подъеме туловища из положения лежа и наклоне вперед из положения стоя.

Сайт администрации г. Шумерли.







