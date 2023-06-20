В Чувашии утверждены дополнительные требования к содержанию собак и кошек

Принятие дополнительных мер позволит регулировать вопросы содержания и выгула домашних животных в целях обеспечения безопасности граждан.

Так, в рамках нововведений, владельцам домашних животных предстоит в обязательном порядке регистрировать своих питомцев в подведомственных учреждениях Госветслужбы Чувашии.

Сделать это необходимо в течение 15 рабочих дней с даты приобретения домашних животных, либо с даты достижения ими трехмесячного возраста.

Отметим, что зарегистрировать питомца можно будет сразу же в день обращения в госучреждения ветеринарии, предъявив документ, удостоверяющий личность владельца домашнего животного. По результатам регистрации ветеринарными специалистами будет выдано регистрационное удостоверение животного.

В случае утраты удостоверения, его дубликат будет выдаваться государственным учреждением, выдавшим его, по заявлению владельца в день его обращения.

Важно отметить, регистрация домашних животных, находящихся в собственности или владении до вступления в силу дополнительных требований, будет осуществляться до 1 марта 2024 года.

В рамках утвержденного документа, помимо требований, установленных Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», теперь необходимо соблюдать запрет на:

1) содержание, в том числе кормление, домашних животных в местах и на территориях общего пользования;

2) оставление домашних животных в местах и на территориях общего пользования без надзора, обеспечивающего контроль за поведением домашних животных;

3) самовыгул собак за пределами огороженной территории, огороженной способом, не допускающим самостоятельного выхода домашних животных за ее пределы, принадлежащей их владельцам на праве собственности или ином законном основании. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию;

4) передвижение собак в местах и на территориях общего пользования без использования намордника и поводка или иного средства контроля, длина которого позволяет контролировать поведение домашних животных. Для щенков до трехмесячного возраста и собак высотой в холке до 30 сантиметров наличие намордника необязательно;

6) пребывание домашних животных в помещениях, занимаемых торговыми объектами, организациями общественного питания, медицинскими и образовательными организациями, организациями социального обслуживания, организациями культуры, если иное не предусмотрено владельцами указанных помещений, за исключением случаев посещения указанных мест гражданами, сопровождаемыми собаками-проводниками.

Одновременно в Закон Чувашской Республики об административных правонарушениях вносятся поправки, предусматривающие ответственность за допущение нарушений таких требований.

Источник: Госветслужба Чувашии.