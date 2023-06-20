В Чувашии технопарки и центры цифрового образования помогают детям развиваться в IT-сфере

В Чувашии проживает много талантливых детей, увлекающихся информационными технологиями. Чтобы поддерживать их интерес, развивать способности, в республике выстроена система IT-образования. Одна из ее составляющих – организация дополнительного образования технической направленности.

На базе Ядринского агротехнического техникума с 2021 года действует Центр цифрового образования детей «IT-куб». Его воспитанники – дети от 5 до 17 лет – учатся программированию на Python и Java, мобильной разработке, системному администрированию, робототехнике и работе с большими данными. Талантливые ребята реализуют настоящие проекты. Одна из них – Полина Неопалимская.

Полине 14 лет. Она уже не первый год проводит свое свободное время в IT-кубе. За время обучения Полина освоила два направления: «Мобильная разработка», «Кибергигиена и работа с большими данными». В копилке ее успехов – активное участие во Всероссийских олимпиадах, хакатонах и других конкурсах.

В октябре прошлого года Полина начала работу над проектом «Мемориал памяти погибшим. Поддержка бойцов СВО». Это тематический сайт для поддержки военнослужащих, мобилизованных в рамках специальной военной операции, и памяти погибших.

«Я сделала несколько разделов: «Мемориал», где рассказывается о подвигах наших земляков-героев СВО, «Письма», куда загружаются письма в поддержку бойцов, детские рисунки. Со временем там могут появиться и видеосообщения. Можно будет присоединяться к проекту в режиме онлайн, участники СВО также смогут поблагодарить ребят прямо здесь же, на сайте. Хочу масштабировать проект на всю страну. Думаю, он нужен для поднятия морального духа наших героев», — рассказала Полина.

В мае ученица представила свою разработку на региональном этапе Всероссийской ярмарки технологических проектов «Expo-TECH Junior» в новочебоксарском детском технопарке «Кванториум». Вместе с Полиной со своими наработками с использованием цифровых технологий выступили ребята из Новочебоксарска, Алатыря, Вурнар.

Отметим, обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами в сфере информационных технологий ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Минцифры Чувашии.