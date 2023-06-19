С 2024 года в России изменится система господдержки АПК

Планируется объединить стимулирующую и компенсирующую субсидии

Со следующего года Минсельхоз России намерен объединить стимулирующую и компенсирующую субсидии. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

«Есть две субсидии — компенсирующая и стимулирующая. По сути, идея стимулирующей субсидии была увеличить производство продукции. Но на сегодня мы практически выполнили по всем направлениям продовольственную безопасность, а по некоторым перевыполнили. Поэтому принято решение, что со следующего года мы объединяем эти две субсидии, убирая стимулирование. Наша задача уже сохранить и поддержать производство, а не стимулировать», — пояснила она.

Кроме того, в декабре 2024 года планируется запуск единой цифровой платформы. Ее внедрение позволит отрасли выйти на новый уровень контроля, прогнозирования и моделирования, получить более гибкую систему управления, основанную на полной, достоверной и актуальной информации, собираемой с помощью технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа больших данных.

Первоисточник: Подготовлено ФГБУ «Центр Агроаналитики» по материалам rg.ru, mcx.gov.ru и interfax.ru