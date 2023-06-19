Светлана Каликова выступила в Совете Федерации в рамках Дней Чувашской Республики в СФ

Сегодня в Совете Федерации открылись Дни Чувашской Республики. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова выступила на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему модернизации инфраструктуры систем образования и культуры.«Один из социально значимых проектов, которые были обсуждены сегодня на Комитете, это проект реконструкции Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. Этот вопрос в январе вместе с Главой республики Олегом Николаевым мы обсуждали с министром культуры России Ольгой Любимовой. Полный пакет документов подготовлен и направлен для включения в федеральную адресную инвестиционную программу. Дважды Герой Советского Союза, Генерал-майор авиации, космонавт №3 Андриян Григорьевич Николаев был истинным патриотом, сыном чувашской земли и сейчас является нравственным ориентиром для всех ребят Чувашии. Безусловно, мы рассчитываем, что проект реконструкции будет поддержан, и мы откроем в Чувашской Республике серьёзный межрегиональный центр по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи. Комплексная модернизация музея позволит ему войти в федеральные туристические маршруты, а это значит, что поток посетителей возрастёт в разы», — рассказала Светлана Каликова.Реконструкция музея предполагает строительство четырехэтажного здания с пространством для новых выставочных залов, для дополнительной образовательной и исследовательской деятельности, оснащение современными техническими средствами. Главная изюминка проекта — планетарий и астрономическая обсерватория.Ранее мы писали о том, что в рамках Дней Чувашской Республики в Совете Федерации будет представлена выставка чувашских костюмов и украшений, коллекция современной одежды на национальную тематику, а также выставка живописи заслуженного художника Чувашии Георгия Фомирякова.

Минкультуры Чувашии.