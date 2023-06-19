В муниципалитетах Чувашии представили чек-лист администратора госпаблика

Серия обучающих семинаров от сотрудников Центра управления регионом Чувашской Республики завершилась встречами в Урмарском, Красночетайском и Мариинско-Посадском округах.

Администраторы госпабликов органов власти и подведомственных учреждений муниципалитетов получили чек-лист по ведению этих официальных страниц.

В чек-листе от сотрудников ЦУР – ряд важных составляющих госпаблика: качественные фото и видео, повествование на доступном, без канцеляризмов, языке, использование инфографики, мемов и карточек. Важно также регулярно проводить прямые, объяснили слушателям семинаров, а также уделять особое внимание обратной связи с подписчиками и регулярно отвечать на их вопросы. После теоретической части встречи традиционно прошла практика. Администраторы тренировались в написании постов, анализировали публикации в госпабликах.

Напомним, с конца 2022 года органы власти и подведомственные учреждения обязаны вести страницы в соцсетях. Цикл обучающих семинаров от ЦУР Чувашии был организован с целью научить администраторов таких страниц вести их качественно.

чувашинформ.рф.