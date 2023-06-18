В преддверии Дня медицинского работника в редакцию пришло письмо от нашей читательницы,

фельдшера Веры Никитиной. С удовольствием его публикуем.

"Смотри, ваши едут! "- так каждый раз с восторгом и каким-то налётом важности восклицает мой семилетний сын, когда видит в городе спешащий на вызов экипаж машины скорой помощи. А что вы думаете, увидев мчащуюся машину скорой?

Сейчас стало очень модно или принято всё критиковать, ко всему относиться скептически, негативно на всё реагировать. Если на просторах интернета встречается что-то про медиков — обязательно следует шлейф негативных комментариев и случаев из жизни, а если вдруг кто-то и выскажется в духе благодарности, то его обязательно закидают тапками или обвинят в том, что им просто повезло…



Раньше было обидно читать подобный негатив, а сейчас хочется просто пожелать, чтоб всем повезло. Повезло не заболеть так, чтобы не пришлось вызывать скорую, чтобы счёт не шёл на минуты, чтобы бегущее время ожидания не казалось вечностью…



Когда я вижу своих коллег в карете скорой помощи с включёнными маячками и сиреной, которые, нарушая правила, несутся на вызов, я просто кожей чувствую их состояние, их тревогу. Да, наши едут… И желаю одного — успеть, ещё раз успеть и довезти. Если к вам долго не едет скорая, поверьте, это не значит, что медики сидят и пьют чай (почему-то это очень распространённая версия), просто значит, что нет свободных машин или бригада выехала к вам с другого адреса, возможно с другого района. Если к вам приехала скорая и фельдшер ни разу не улыбнулась, не прочувствовала, как вам показалось, вашу тяжёлую жизненную ситуацию (а очень часто с этой целью скорую и вызывают), не надела, не дай Боже, бахилы (это вообще отдельная тема), а «просто сделала укол»- это не значит, что вы нам безразличны, и мы бездушные, выгоревшие существа. Мы просто люди. Такие же, как вы. Кто-то более эмпатичен, кто-то менее. У кого-то сильно болит голова после 15-го вызова в 3 часа ночи, кто-то перед вашим вызовом судорожно искал во что переобуться, так как на предыдущем неблагополучном адресе наступил в кое-что нехорошее, у кого-то так скручивает от голода в желудке, потому что его принесённый с собой суп грустно тоскует в баночке в холодильнике уже 18 часов. Вы не знаете, на каком вызове были до вас и куда занесёт после. Да вам и не нужно этого знать…



Самое сложное в нашей работе, думаю, со мной согласятся многие, это вызовы к маленьким детям, которые ещё даже не могут озвучить свои жалобы. Когда стоит душераздирающий плач, а мать с обезумевшими глазами смотрит на тебя, как на последнее спасение и шепчет: «Помогите, на мою дочку упал шкаф»… Самое невыносимое, когда 30 минут неэффективной реанимации на исходе, когда введена последняя доза адреналина и кто-то свыше решил, что именно так всё должно случиться, но именно я должна произнести: «Извините, но он умер…» Самое тяжёлое — приехать к человеку, который потерял своего близкого родственника. Ему плохо от безысходности, а мы не можем помочь, не потому что не умеем, а потому что лекарство от горя ещё не придумано. Самое грустное — ночные вызовы к бабушкам и дедушкам. Болезнь у них одна — одиночество, причём хроническое, которое сопровождается повышением давления, бессонницей. Сделаешь всё по стандарту: ЭКГ, магнезия…, а они так и останутся невылеченными, стоящими за нами в дверях с грустными глазами. Уделяйте, пожалуйста, своим пожилым родителям больше внимания, его много не бывает.



Самое смешное — нести в приёмный покой очередного «синего колокольчика», который не помнит, где он и что происходит вокруг, но вдруг, сфокусировав взгляд на мне, выдает, что я оказывается красавица. Самое весёлое — часа в 3 ночи разделить с кем-нибудь один пряник на двоих, запить очередной кружкой кофе и поспорить, чего же нам больше хочется — есть или спать? Самое приятное даже не благодарность от пациентов или начальства, самое приятное вдруг увидеть спешащую утром по рынку бабулю, которую ты позавчера отвозила «с мигалками». Поздороваешься с ней, спросишь, как у неё дела, а она «Да с Божьей помощью хорошо», и это самое лучшее спасибо на свете.



Работая на скорой, учишься радоваться простым вещам — яркому солнечному утру, значит, очередная смена подошла к концу, мягкой подушке – значит, я дома. Излюбленная многими фраза «Вы знали, куда шли» давно уже имеет ответ — теоретически знали, практически — нет, но узнали в процессе, приняли, живём с этим. Потому что скорая, это именно образ жизни, иногда кому-то непонятный. Многим кажется чёрным наш юмор, но это некая наша защита, можно сказать, броня, иногда нужно громко смеяться, чтобы не сойти с ума… Не все, кто приходит на скорую, остаются, а кто задержался, остается надолго. И это уже НАШИ люди.



Сейчас коллектив нашей скорой почти полностью обновился, это хорошо и одновременно грустно. Порою приходит новый человек и непонятно еще, кто он и про что, попадаешь с ним на тяжёлый вызов, видишь, как он читает твои мысли, понимает тебя с полуслова, как мелькают руки и чувствуешь — сработаемся. Или новый водитель бегает кругами вокруг машины, когда ты внутри по локоть в крови оказываешь помощь, готовый в любую минуту сделать всё, что ты попросишь. Потом несётся со скоростью света до больницы с горящими глазами, так что ни одна кочка искалеченной дороги не чувствуется, и вот тут ты снова понимаешь — наш человек. А грустно — потому что многие профессионалы и ветераны скорой как-то разом ушли, кто по возрасту на пенсию, а кто, к сожалению, по болезни, иногда совсем молодыми. Именно они научили нас принимать эту работу как образ жизни, умению рассмеяться, когда горько, собирать себя, как разрушившийся карточный домик в очередной раз и идти дальше. Эти люди — наш пример для подражания: Алевтина Николаевна Иванова, Юрий Гаврилович Лукин, Мария Александровна Максимова, Наталья Алексеевна Арефьева, Ольга Фёдоровна Науменко, Мария Романовна Павлова, Надежда Васильевна Гогина, Любовь Михайловна Рыжакова, Лидия Михайловна Беляева, Людмила Ивановна Гусева, Надежда Васильевна Кузина, Валентина Михайловна Быкова и многие другие. Спасибо вам за всё, мы вас ценим, помним и уважаем.



В преддверии Дня медицинского работника хочется пожелать всем самого главного — крепкого здоровья и мирного неба над головой. Ну, а мы работаем дальше. Завтра снова смена и мы будем стараться успевать туда, где нас очень ждут и в очередной раз говорить "Здравствуйте, что у вас случилось? "

В. НИКИТИНА, фельдшер.