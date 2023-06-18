Ягодный фестиваль пройдет 12 июля

Впервые в Чувашии в питомнике «Ивушка» (д. Хыркасы Чебоксарского района) состоится праздник, принять участие в котором смогут жители и гости региона, ягодоводы, производители удобрений и оборудования, переработчики.



Ягодный фестиваль ближе познакомит взрослых и детей с агротуризмом, а также сформирует деловые связи между представителями бизнеса в сфере ягодоводства. Для населения будут организованы концертная программа, фотозона, кулинарные мастер-классы, экскурсии, для предпринимателей – деловая программа с лекториями и консультациями.

Жители республики уже выбрали логотип фестиваля.



Источник: Минсельхоз Чувашии.