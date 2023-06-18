Построим храм вместе!

В селе Русские Алгаши Шумерлинского района на том месте, где в 1908 году на средства прихожан была построена деревянная церковь, начинается строительство храма Воздвижения креста Господня. Испокон веков церкви на Руси строили «всем миром». Приглашаем вас принять участие в строительстве храма.
Пожертвования на строительство храма – не только ваша лепта на храм, но и сугубая молитва за родных и близких – как живущих, так и усопших.
Каждому пожертвовавшему на строительство храма будет выдано памятное свидетельство и имя его будет возноситься за каждым богослужением пока существует этот храм.
Храни вас Господь и Матерь Божия, в добром здравии и во всяком благополучии на многие лета.
Настоятель прихода протоиерей Алексей Чумерин, меценат строительства Храма Валерий Потапов.
Банковские реквизиты:
Назначение платежа:
Пожертвование на строительство Храма Воздвижения креста Господня
Получатель: местная религиозная организация ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ с. Русские Алгаши Шумерлинского района Чувашской Республики
ИНН — 7707083893
КПП –775001001
Расчетный счет — 40703810875000001180
БИК — 049706609
Контактный телефон: настоятель Храма протоиерей Алексей Чумерин 89656821777
Или переводом на карту Сбербанка 2202 2067 2779 4229. Карта оформлена на имя
настоятеля Храма Алексея Николаевича Чумерина.