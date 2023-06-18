Труд сельского труженика всегда был нелегким. Чтобы возделывать землю,

сеять и убирать урожай, выращивать коров, овец, гусей и прочую живность,

необходимо не просто крепкое здоровье, но и полная самоотдача,

душевная предрасположенность и любовь к крестьянскому труду.

Алексей Семёнов родился и вырос в Красном Октябре в многодетной семье. Родители трудились в колхозе – отец зав. фермой, мама – бухгалтером. «Во дворе дома всегда было много скотины и мы, трое братьев и сестра, помогали родителям и кормить, и убирать, и доить, и пасти», — вспоминает Алексей о своем детстве.



После окончания школы он отучился на водителя, в 18 лет был призван в армию. В 90-х годах принимал участие в военных действиях в Чеченской Республике. В настоящее время ветеран боевых действий работает мастером леса Вурнарского лесничества.

В 2002 году Алексей связал свою жизнь с односельчанкой Ираидой, подарившей ему двух сыновей и ставшей единомышленницей и опорой в жизни.



Супруги Семёновы — настоящие сельские труженики. Домашнее хозяйство они ведут с первого дня совместной жизни. Когда появилась государственная поддержка, поделились они с нашей газетой, решили воспользоваться этим шансом и в мае прошлого года Алексей через госуслуги оформил статус самозанятого. Основной вид деятельности – уход за животными, дополнительный – реализация продукции собственного производства (продажа молока физическим лицам и предприятиям).



Зарегистрироваться в статусе самозанятого было несложно, рассказали Семеновы, – достаточно было подать заявку на портал «Госуслуги» и скачать приложение «Мой налог», что автоматически позволяет зарегистрироваться в налоговом органе и оплачивать налоги в размере 4 % от дохода. Отчетные документы формируются автоматически и не нужно составлять отчеты и декларации, выдавать чеки и пр.



После подтверждения регистрации супругами сразу были приобретены две коровы, на которые позднее была выплачена субсидия в размере 70 тыс. рублей на каждую. Из крупной техники были закуплены пресс-подборщик и роторная косилка, субсидия на которые составила 40 % от стоимости.



Всего за год Семёновыми было приобретено три нетели и 10 единиц техники и оборудования. «Все документы и чеки мы предоставляли в отдел сельского хозяйства администрации округа для оформления субсидии через Минсельхоз, — объяснили нам механизм работы Алексей и Ираида. – А в этом году появилась возможность самостоятельно отправлять документы через инвестиционный портал Чувашии».



В настоящее время поголовье крупного рогатого скота во дворе Семёновых внушительное – 5 дойных коров, 2 телки, 5 телят черно-пестрой масти, кроме этого еще овцы, куры, утки, гуси. «Думаем увеличить поголовье КРС как минимум до 30 голов», — единодушны супруги в своих планах.



По уходу за скотиной Алексей овладел практически всеми навыками: не только кормит и убирает, но и принимает роды, ставит животным прививки и уколы, нянчится с новорожденными. Владеет Алексей и строительными специальностями, как доказательство тому – возведенные им добротные надворные постройки. Обязанности по содержанию немалого хозяйства между членами семьи распределены негласно, но каждый свое дело знает. Главные помощники Алексея — не только супруга, но и старший сын, девятнадцатилетний Павел. Молодой человек, оканчивающий политехнический техникум, помогает отцу справляться и со скотиной, и с техникой. Родители надеются, что после службы в армии сын продолжит их дело уже в качестве семейной фермы.

«Моя семья – мое богатство, — признался нам глава семьи. — Я живу в родном поселке, занимаюсь любимым делом. А когда труд в радость, то и жизнь – счастье».

Ольга Дмитриева.

НАША СПРАВКА

Понятие «самозанятость» в российском законодательстве появилось в 2017 году. С 1 июля 2017 года няни, репетиторы, швеи, гиды и некоторые другие лица получили возможность зарегистрироваться в статусе самозанятых. Для легализации соответствующих категорий граждан чуть позднее был разработан принципиально новый режим налогообложения «Налог на профессиональный доход», вступивший в силу с 1 января 2019 года. Пилотный проект как эксперимент был запущен в четырёх регионах – Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.



15 декабря 2019 года Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении эксперимента по налогу на самозанятых граждан. С 1 января 2020 года налоговый эксперимент распространился ещё на 19 регионов России, а с 1 июля 2020 года стартовал практически по всей стране.



Стать самозанятым можно при соблюдении нескольких условий. Для этого нужно зарабатывать не более 2,4 миллиона рублей в год; работать самостоятельно, без наемных сотрудников; заниматься разрешенной для этого режима деятельностью. О последнем поподробнее. В законе нет списка доступных сфер деятельности для специального режима налогообложения, но есть ряд ограничений. «Налог на профессиональный доход» не может применяться, если в сферу деятельности входит реализация подакцизных товаров, перепродажа товаров, добыча полезных ископаемых.



Самозанятые могут предоставлять разного рода услуги, продавать можно только то, что сделано или выращено своими руками, и только при условии, что товар не подлежит маркировке или не облагается акцизом. Например, тому, кто выращивает клубнику на продажу, можно стать самозанятым, а тому, кто делает обувь – нет, так как вся обувь должна маркироваться.

Чтобы стать самозанятым, не нужно лично идти в налоговую или платить госпошлину. Понадобится только интернет, телефон или компьютер. Есть несколько вариантов регистрации: через мобильное приложение «Мой налог», через веб-кабинет налогоплательщика НПД «Мой налог», через уполномоченные банки (всего их около 20, поэтому можно выбрать любой на свое усмотрение).



Налог на доход от физических лиц составляет 4 %, если работаете с компаниями – 6 %. Самозанятость можно совмещать с официальной работой. Работодатель продолжит оплачивать ваш НДФЛ как работника, а доход от неофициальной работы вы декларируете самостоятельно.