Снижение закупочных цен на молоко могут компенсировать формы поддержки

На еженедельном совещании в Доме правительства обсужден вопрос государственной поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

«Население волнуют низкие закупочные цены на молоко. Налицо недоработка управленческих команд муниципальных образований. Цифры наглядно показывают, как в каждом округе используются созданные нами возможности для компенсации затрат на содержание коров. Эти формы поддержки с лихвой могут компенсировать снижение закупочных цен, а также поддержать развитие самозанятых на раннем этапе, – подчеркнул глава республики Олег Николаев. – Мы разработали инструментарий: централизуем школьное питание, на очереди – питание в социальных учреждениях, здравоохранения. Договариваться нужно «на берегу», заранее определяя оператора». Руководитель региона призвал глав муниципальных образований активнее работать по доведению до граждан всех форм поддержки.



В Чувашской Республике механизм государственной поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», действует с 2022 года. В рамках федерального механизма средства самозанятым гражданам предоставляются на содержание коров, овец, коз, на производство и реализацию овощей открытого грунта, картофеля. Республика предоставляет средства на приобретение коров, коз, овец, сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, материалов для занятия пчеловодством, приобретение семени быков-производителей, проведение агрохимического обследования почв. В 2022 году государственную поддержку получил 841 самозанятый на сумму 56 млн рублей. В текущем году на государственную поддержку самозанятых граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, предусмотрено 226 млн рублей.

С 2023 года подача заявок от самозанятых граждан осуществляется через личный кабинет на Инвестиционном портале Чувашской Республики. По состоянию на 8 июня через личный кабинет поступило 545 заявок, из них



уже 296 одобрено (на приобретение коров – 170, на приобретение сельхозтехники и оборудования – 67, на содержание коров – 51, на приобретение материалов для пчеловодства – 4, на содержание коз и овец – 2, на приобретение минеральных удобрений – 2).

Источник: cap.ru.