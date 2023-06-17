В дни празднования состоится порядка 25 крупных культурных мероприятий

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Республики, уже начались — в Батыревском и Моргаушском муниципальных округах открылись детские модельные библиотеки нового поколения, в Урмарском округе открылся сельский дом культуры, а в Цивильском, Аликовском и Шумерлинском муниципальных округах торжественно вручили ключи от автоклубов, приобретённых в рамках нацпроекта «Культура».

Основные же мероприятия пройдут с 21 по 24 июня. Для участия в торжествах приедут гости и творческие коллективы из разных регионов страны. Центром народных гуляний станет Красная площадь Чебоксар, а также площадки Новочебоксарска.



Вечером 21 июня на территории мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в селе Байгулово Козловского муниципального округа состоится акция «Свеча памяти», в которой примут участие представители муниципальных и городских округов республики. С концертными номерами выступят артисты Чувашской государственной филармонии.



С 21 по 25 июня в Чебоксарах пройдет Всероссийский молодежный межнациональный лагерь «Диалог культур». Его участниками станут 150 представителей молодежного культурного сообщества из 21 субъекта Российской Федерации.



22 июня в Центре современного искусства откроется выставка Творческого союза художников Чувашии. С 23 по 28 июня в Чувашском государственном театре кукол пройдут IV Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок» и VIII Международный особенный фестиваль для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно». В фестивальных мероприятиях примут участие коллективы из Мордовии, Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Владимирской, Кировской, Костромской, Курганской, Волгоградской областей, Республики Беларусь, в онлайн-режиме свои спектакли покажут 4 театральных коллектива из Донецкой Народной Республики, Белгородской области, Алтайского края и Узбекистана.



23 июня в рамках XIII Чебоксарского экономического форума в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» пройдёт круглый стол «Культура и экономика благотворительности».



23-24 июня традиционно пройдёт XXXI Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», в котором ожидается участие 14 творческих коллективов из 13 регионов России. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 23 июня в 19.00 час. на Красной площади, праздничный вечер продолжится молодёжной программой «Песни над Волгой» и фестивалем фейерверков.



С 14.30 до 17.00 часов 24 июня на Красной площади Чебоксар пройдёт Всечувашский праздник «Акатуй». На данный момент участие в празднике подтвердили 7 народных коллективов из Москвы, Татарстана и Башкортостана, Тюменской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей. В тот же день в Чувашской государственной филармонии состоится подведение итогов республиканского конкурса «Я – женщина».



24 июня в течение дня участники фестиваля «Родники России» выступят на творческих площадках в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Козловском и Цивильском муниципальных округах, а вечером на Красной площади состоится гала-концерт участников фестиваля «Родники России».

Тематические мероприятия, посвященные Дню Республики, состоятся в государственных и муниципальных учреждениях культуры.



Источник: Минкультуры Чувашии.