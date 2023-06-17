Выдающемуся земляку Владимиру Сорокину присвоено звание Почетного гражданина Чувашской Республики

Соответствующий Указ подписал Глава Чувашии Олег Николаев. В нем отмечаются «выдающиеся заслуги перед Чувашской Республикой и активная благотворительная деятельность» Владимира Алексеевича.

Владимир Сорокин родился в Чувашии, в Цивильском районе. Сегодня его, доктора технических наук, профессора, действительного члена Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, одного из ведущих российских ученых в области разработки ракетных двигателей на твердом топливе для ракетных комплексов авиационного, морского и космического назначения, знает вся страна.

Владимир Алексеевич хорошо известен не только по научным достижениям, многие отмечают его благотворительную деятельность, которая объединяет в себе и поддержку хоккейной команды в родном поселке Опытный, и помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, и финансирование из личных сбережений строительства культурных объектов республики. 16 лет Владимир Сорокин возглавляет АО «МКБ «Искра» — одно из ключевых предприятий акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Под его руководством «Искра» эффективно выполняет ответственные государственные заказы и контракты Министерства обороны, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Он занимается не только разработками уникальных установок и их производством, но и организует подготовку и обучает молодых инженеров-конструкторов для предприятий оборонно-промышленного комплекса, успешно возглавляет кафедру Московского авиационного института.Но еще больший вклад Владимир Алексеевич внес в развитие АО «ЭЛАРА». На заводе хорошо помнят, как Сорокин помогал сохранить предприятию свои ведущие позиции на федеральном уровне.

Владимир Алексеевич сегодня активно участвует в подготовке предложений по разработке дополнительных мер господдержки для промышленных предприятий, антикризисных программ. Именно эти действия, по оценке экспертов, помогли в условиях санкций не просто удержать ситуацию, но и значительно нарастить объемы производства, создать новые рабочие места.

Говоря о благотворительности Владимира Сорокина, многие, прежде всего, вспоминают его участие в возведении собора Святого равноапостольного князя Владимира в Новочебоксарске. Во время первосвятительского визита в Чувашию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил заметный благотворительный вклад Владимира Алексеевича и вручил ему высокую награду Русской Православной Церкви — Орден преподобного Сергия Радонежского III степени. В 2020 году Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вручил ему орден Александра Невского.Успехи Владимира Сорокина в научной, производственной и благотворительной деятельности отмечены и другими наградами.

В разные годы он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.