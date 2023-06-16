3 варианта попасть на бюджет в вуз: льготы, дополнительные баллы и целевые договоры

А также дополнительная стипендия и гарантированное трудоустройство.

Советы не только для свежих выпускников школ, но и для всех, кто хочет учиться на бюджете.

Есть несколько вариантов приблизить цель — поступить в вуз на бюджетной основе,

но не все их используют. Если у вас не очень высокие баллы ЕГЭ, можно рассмотреть несколько дополнительных возможностей.

Вариант 1 – воспользоваться льготами и поступить в вуз без экзаменов по квоте или по преимущественному праву зачисления. По особой квоте могут поступить дети-инвалиды, дети-сироты, дети лиц, принимавших участие в СВО, и ветераны боевых действий, они же могут бесплатно учиться на подготовительных курсах ЧувГУ.

Победитель или призер предметных олимпиад и олимпиад для школьников или спортивных чемпионатов (полный список мероприятий abiturient.chuvsu.ru) при поступлении в Чувашский госуниверситет получает дополнительную стипендию от 4 до 10 тысяч рублей. Причем олимпиадники могут поступать в вуз в течение 4 лет.

Вариант 2 – получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения. В ЧувГУ за итоговое сочинение можно получить 2 балла к результатам ЕГЭ,

за волонтерскую деятельность — от 1 до 4 баллов,

за знаки отличия ГТО или спортивный разряд кандидата в мастера спорта – до 5 баллов,

за аттестат или диплом с отличием, золотую или серебряную медаль – 10 баллов,

за призовое место в международных чемпионатах «Абилимпикс», WorldSkills, конкурсах «Талант 20.35» и «Большая перемена», интеллектуальных, творческих конкурсах, конференциях, специальных олимпиадах, проводимых в ЧувГУ, – до 10 баллов.

Вариант 3 – заключить целевой договор с предприятием на обучение. Самый выгодный способ для тех, у кого нет побед на олимпиадах и соревнованиях. К тому же проходной балл у целевиков ниже, чем в общем конкурсе, а во время учебы выплачивается дополнительная стипендия. В этом году ЧувГУ выделяет 420 мест для поступающих по целевым договорам (в 2021 было 226 мест). Для будущих врачей список организаций, желающих заключить целевой договор, размещен на сайте Министерства здравоохранения Чувашии. Кто планирует стать журналистом, может обратиться за целевым договором к СМИ или администрации города. Тем, кто хочет поступать на технические специальности, можно обратиться на сайт Министерства промышленности и энергетики Чувашии или напрямую к предприятиям-партнерам ЧувГУ. Список документов для оформления есть на сайте abiturient.chuvsu.ru.



Во время учебы студенты проходят практику по своему профилю в организации, выдавшей целевое направление, там ребятам помогает наставник, объясняет тонкости будущей специальности. Еще одна выгода целевого договора – после окончания вуза у студента есть рабочее место и зарплата, не нужно тратить время на поиски работы.

В этом году ключевые даты приема по целевой квоте

(можно подавать через Личный кабинет абитуриента, портал Госуслуги,

лично в приемную комиссию и через Почту России):