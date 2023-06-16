В Чувашии будут праздновать 125-летие со дня рождения М. Сеспеля

16 ноября 2024 г. исполнится 125 лет со дня рождения выдающегося чувашского поэта, драматурга, прозаика, государственного и общественного деятеля Михаила Сеспеля (Кузьмина М.К.), внесшего неоценимый вклад в развитие чувашской литературы.



В целях популяризации творческого наследия Михаила Сеспеля Главой Чувашской Республики 9 июня подписан Указ «О 125-летии со дня рождения Михаила Сеспеля». Кабинету Министров республики поручено образовать организационный комитет, разработать и утвердить план основных мероприятий, посвященных юбилейной дате.



Источник: cap.ru.