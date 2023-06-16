Важный шаг в развитии туризма

Правительство России профинансирует строительство модульных отелей в регионах. Всего в 2023—2024 годах на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов будет направлено около 8 млрд рублей, сообщила в своем Телеграм-канале депутат Госдумы от республики Алла Салаева. Чувашии в числе первых 38 субъектов направят порядка 180 млн рублей.

«Отличный результат совместной работы с командой Правительства Чувашии», — подытожила она.

Конкурсный отбор региональных заявок был проведён комиссией Минэкономразвития в апреле-мае в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Как ранее сообщил Глава Чувашии Олег Николаев на российском туристическом форуме «Путешествуй», объем туристического потока в регионе увеличился за последние два года в 2,5 раза и достиг 546 тыс. человек, превысив допандемийный уровень. По его словам, в последние годы благодаря национальному проекту «Туризм и развитие индустрии гостеприимства» туризм стал рассматриваться как инструмент регионального развития, а не просто как отрасль экономики.



Только в прошлом году Чувашию посетили около 36 тыс. иностранных граждан, 7 тыс. из них обращались в медицинские центры Чувашии. Востребованность обусловлена тем, что в республике функционируют медицинские учреждения, отвечающие современным требованиям и имеющие серьезную диагностическую и реабилитационную базы. Чувашская Республика имеет сильные стороны в сфере медицинского туризма: проводятся высокотехнологичные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия по таким профилям, как травматология, офтальмология, кардиология, неврология, стоматология, онкология по относительно невысоким ценам; хорошо развит санаторно-курортный комплекс, лечебно-оздоровительные мощности здравниц характеризуются наличием минеральных вод, лечебных грязей, климатических факторов, применяемых в лечебных целях.



Источники: t.me/salaevaalla, Минздрав Чувашии.