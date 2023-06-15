Чувашия заключила договор с компанией VK для развития цифровых технологий в республике

Соответствующий документ подписали заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов и заместитель вице-президента VK Ирина Алексеева.

Сотрудничество с компанией позволит расширить возможности использования цифровых продуктов и сервисов для улучшения городской среды, поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, анализа потока туристов и увеличения инвестиционной привлекательности республики.

чувашинформ.рф.