Три студента Чувашского госуниверситета вошли в сотню ассистентов по программе подготовки Академии Яндекса в России

Студентки 3 курса факультета информатики и вычислительной техники Чувашского государственного университета им.И.Н.Ульянова Татьяна Иванова и Ольга Димитриева и первокурсник Антон Фисунов одержали победу во всероссийском конкурсе от Академии Яндекса для студентов и аспирантов. В нем принимали участие студенты очных отделений, которые планируют стать преподавателями в сфере информационных технологий, чувствуют в себе потребность делиться знаниями и хотят познакомиться с лучшими практиками в преподавании IT дисциплин.

Сто выбранных ребят будут интенсивно готовить к роли ассистента преподавателя онлайн и офлайн в офисе Яндекса, а в наступающем учебном году уже начнется практика. За это каждый ассистент будет получать стипендию от Яндекса 10000 рублей ежемесячно.

«Я хочу стать частью профессионального сообщества и внести свой вклад в развитие образования. После подачи заявки я ощущала волнение и боялась узнать результат, но в то же время надеялась на успех. Для меня этот курс является ценным опытом, который позволит расширить и углубить мои знания в сфере образования. Я рада, что смогу научиться использовать новейшие технологии и методики обучения, чтобы помочь студентам получать знания более эффективно и интересно», — отметила студентка 3 курса факультета информатики и вычислительной техники Татьяна Иванова.

Ребята будут помогать преподавателям готовить материалы к лекциям и семинарам, проводить занятия и консультировать студентов, вместе с преподавателем проверять домашние и контрольные работы, следить за успеваемостью, помогать во время сессии, принимать зачеты и экзамены вместе с преподавателем. А также консультировать студентов, помогать разбираться в материале и отвечать на вопросы о предмете, помогать по учебным проектам, выполнять функции наставников для студентов на протяжении их работы над проектами.

«В последние годы нагрузка на педагогов ИТ-специальностей увеличилась в связи с ростом количества учебных групп. Ежегодно на наш факультет информатики и вычислительной техники большой конкурс, хотя на него выделяем около 300 бюджетных мест и принимаем по контракту около 100 человек ежегодно. Снизить это напряжение в силах талантливые студенты, которые снимут часть нагрузки с преподавателей, — рассказывает Андрей Александров, ректор Чувашского госуниверситета. — Уверен, программа подготовки ассистентов преподавателей поможет агрегировать лучшие практики и сформировать среду для обмена идеями и рекомендациями».

Для организаторов конкурса важно, чтобы ассистенты не только хорошо разбирались в предмете, но и умели преподавать. Поэтому конкурсная комиссия при отборе оценивала заявки по таким критериям, как логичность, связность и грамотность изложения заявки, высокая мотивация и готовность взять на себя дополнительные задачи.

Источник: molod.cap.ru.