Стартовал прием заявок на проект «Мама-предприниматель»

Начался прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель», организованной Минэкономразвития России. Участницы проекта получат комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей в каждом регионе предусмотрен грант в 100 тысяч рублей на реализацию. Подать заявку можно уже сейчас, заполнив онлайн-форму.

В Чувашской Республике проект «Мама-предприниматель» пройдет с 7 по 11 августа на базе центра «Мой бизнес» в Чебоксарах. Участие является бесплатным. Участницами проекта могут стать женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, включая приемных матерей, усыновителей, опекунш. Наличие предпринимательского опыта не обязательно.

Обучение проходит в формате пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Проект «Мама-предприниматель» реализуется в России на протяжении 10 лет. Его участницами за это время стали около 7000 женщин, 247 из них были признаны победительницами конкурса. В рамках программы проведено более 250 тренингов в 73 регионах России. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте мамапредприниматель.рф.

Минэкономразвития Чувашии.