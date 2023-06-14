В шумерлинском округе прошла апробация автоклуба

В Шумерлинском муниципальном округе сегодня произошло поистине историческое событие — апробация передвижного многофункционального центра (автоклуба), приобретённого в рамках национального проекта «Культура».

Шумерлинцы вошли в число трёх победителей республиканского конкурса на право приобретения этой музыкальной чудо-машины. 15-местный автобус оснащён мобильной сценической площадкой, музыкальной аппаратурой, светом, звуком, экраном для показа кинофильмов.

Теперь организация сельских праздников, концертов, вечеров отдыха и кинопоказов станут доступны жителям и самых отдалённых деревень и посёлков.







