В Чувашии проведут финал Всероссийского конкурса «Лучший бульдозерист»

С 22 по 24 июня в республике пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший бульдозерист». За победу будут соревноваться лучшие бульдозеристы из 11 регионов страны.



Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2012 года, его организатором выступает Минтруд России совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Информационную поддержку оказывает Национальное агентство развития квалификаций.



В этом году предусмотрено пять номинаций: «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ», «Лучший машинист электропоезда метрополитена», «Лучший машинист электростанции», «Лучший газоспасатель», «Лучший бульдозерист». Финальные этапы соревнований пройдут в Самарской области, Москве, Краснодарском крае, Тульской области и Чувашии соответственно.



Поборются за звание лучшего 13 бульдозеристов из Алтайского и Красноярского края, Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской областей, Татарстана и Хакасии; также по два участника представят Чувашия (как принимающая сторона) и Кемеровская область – Кузбасс (победитель регионального этапа конкурса и победитель отраслевого конкурса).



Честь Чувашии будут защищать победитель и призер республиканского этапа конкурса, который прошел 18 мая этого года. Это работники ООО «Производственная компания «Промтрактор» Сергей Егоров и Олег Бакалин.



22 июня в Чебоксарах пройдет теоретическая часть, где конкурсанты будут отвечать на вопросы по технике безопасности. 23 июня будет практическая часть. Сначала в Чебоксарах участники будут проходить трассу на тренажере-симуляторе бульдозера; затем в Новочебоксарске будет реальное прохождение трассы в условиях полигона. По итогам двух дней отберут трех сильнейших, и 24 июня они примут участие в «Гранд-Финале» в Новочебоксарске. Они продемонстрируют мастерство владения техникой, после чего определится победитель, он получит главный приз – 300 тысяч рублей, за второе и третье место предусмотрены 200 и 100 тысяч рублей.



Основные зрелищные мероприятия, на которые приглашаются жители республики, будут проходить на полигоне, который расположен на нижней Набережной в г. Новочебоксарск.



Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети «Вконтакте» в группе Национального агентства развития квалификаций — vk.com/profkonkurs и на сайте компании «ЧЕТРА».

Пресс-конференция для СМИ состоится 22 июня в 11:00 в конгресс-отеле «Россия», зал «Кружева» (Чебоксары, ул. 50 лет Октября, 2А). Ссылка для подключения к конференции:https://telemost.yandex.ru/j/32674681768531340202141007601709709505.



На вопросы журналистов ответят представители федерального и регионального Минтруда, Национального агентства развития квалификаций, директор компании «ЧЕТРА» Владимир Антонов и участники соревнований.



