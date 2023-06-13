Сыроделие: интересно, вкусно и полезно

Увлеченные любимым делом люди всегда выглядят одинаково: у них горящие глаза и они часами

могут рассказывать про свое увлечение. С огромным вдохновением, восторгом и желанием достигнуть определенных результатов. Именно так о своем хобби рассказывает жительница Красного Октября Надежда Вениаминовна Федорова. К ней мы выехали неслучайно: уже давно

заприметили ее как сыродела и решили рассказать о ней и нашим читателям.

Мечты сбываются

Надежда Вениаминовна — учитель начальных классов. Как призналась собеседница, детская мечта стать педагогом покорилась ей не сразу. Зато исполнилась другая — стать ветеринаром, и до школы она 20 лет проработала в колхозе техником по искусственному осеменению.

«Спустя долгие годы я поступила заочно в Чебоксарский педагогический колледж и теперь уже 20 лет работаю в школе. Замечу, что недавно осуществилось и другое мое желание — я стала совмещать свою деятельность с работой школьного библиотекаря, которым в свое время являлась и моя мама»», — делится Надежда Вениаминовна.



Появлению хобби способствовала работа

Затягивающее увлечение — сыроделие — появилось у Н.В. Федоровой несколько лет назад. А началось всё с того, что на педагогическую конференцию, проходившую в их школе, нужно было представить что-то интересное, связанное с личным увлечением учителя. Надежде Вениаминовне захотелось удивить коллег чем-то необычным. «Вышиванием мы все занимаемся, и плетем, и лепим… Решила показать свои сыры. До этого я делала только простые сыры из творога. А на конференцию приготовила много разных сыров. Дочь мне быстро нашла рецепты, и мы представили на мероприятии такие виды сыров, как буррата, сулугуни, моцарелла, рикотта, чечил, халлуми и страчателла, конечно же, позаботившись о красивом оформлении. В школе знали, что я иногда делаю сыры, но тогда нам удалось поразить всех. И всё, что осталось после дегустации, было тут же раскуплено», — с улыбкой вспоминает Надежда Вениаминовна. Приготовленные сыры могли немного отличаться от рецепта, ведь где-то на их приготовление нужна была выдержка, где-то — специальный шкаф. Поэтому они были представлены на выставке с названиями «домашняя буратта», «домашний российский» и др.

С тех пор мама с дочерью стали заниматься сыроделием регулярно, но готовят в основном для себя и своих близких.

Какой же Ваш любимый сыр? — не смогли не поинтересоваться мы.

Самый простой — имеретинский (авторский, по технологической карте). Он подходит и на пиццу, и на бутерброды, и на салат, как, например, фета. Имеет приятный вкус и очень хорошо тает, не требует много времени на приготовление.

А рецептом не поделитесь?

Молоко мы не стерилизуем и не пастеризуем, потому что оно свое, домашнее. Сначала закладывается специальная закваска, через некоторое время — сычужный фермент. Потом, когда всё застывает и получается густая масса, режем ее на мелкие кусочки и мешаем без остановки 20 минут. Получается сырное зерно. Его мы перекладываем в формы, солим. Для этого сыра специальные шкафы нам не нужны, достаточно холодильника. Можно есть сразу. От времени хранения вкус меняется. Иногда, если нужно сохранить надолго, используем специальные вакуумные пакеты, — поделилась мастерица сыроделия.

Самый интересный и вкусный сыр, по мнению Надежды Вениаминовны, — это буррата. Он требует более сложных навыков и времени. Свою роль в приготовлении этого продукта играют и время года, и качество молока, и продолжительность его хранения. Н.В. Федорова подробно рассказала и о приготовлении этого сыра, который, как и «косички», очень нравится детям.

Главные ценители – члены семьи

Детей в доме Федоровых всегда много. А как же иначе, ведь на сегодняшний день у них 9 внуков. Вот и сейчас дочь Ирина приехала из Грозного с тремя детьми на лето. Приходят и дети старших сыновей — Павла и Виктора. Павел обосновался в Чебоксарах, работает автомехаником. Виктор проживает в своей же деревне, работает водителем на строительстве дороги М-12. В свое время он окончил МАДИ, по образованию — экономист.

Больше всех в плане учебы преуспела Ирина, не пожелавшая тратить впустую ни минуты времени и получившая 3 высших образования за 6 лет. Она освоила специальности учителя истории, английского языка и юриста. Сейчас находится в отпуске по уходу за младшим ребенком, но даже в это время активно себя реализует — изготавливает самые разнообразные роллы на продажу. А так как она жена военного и их семья проживает на заставе, где практически нет магазинов и других заведений, ее продукция пользуется большим спросом. Кроме этого, Ирина, как и мама, владеет мастерством шитья — может изготовить разные виды одежды и одевает всю семью.

Ирина полностью разделяет и главное увлечение мамы — сыроделие, подкидывает ей различные идеи. Она также подарила ей обучающий курс на приготовление 50 видов сыров с технологической картой — именно тех, которые можно делать дома, без дополнительного оборудования. Поэтому Надежде Вениаминовне есть к чему стремиться и развиваться.

Самый интересный и вкусный сыр, по мнению Надежды Вениаминовны, — это буррата. Он требует более сложных навыков и времени. Свою роль в приготовлении этого продукта играют и время года, и качество молока, и продолжительность его хранения. Н.В. Федорова подробно рассказала и о приготовлении этого сыра, который, как и «косички», очень нравится детям. Детей в доме Федоровых всегда много. А как же иначе, ведь на сегодняшний день у них 9 внуков. Вот и сейчас дочь Ирина приехала из Грозного с тремя детьми на лето. Приходят и дети старших сыновей — Павла и Виктора. Павел обосновался в Чебоксарах, работает автомехаником. Виктор проживает в своей же деревне, работает водителем на строительстве дороги М-12. В свое время он окончил МАДИ, по образованию — экономист. Больше всех в плане учебы преуспела Ирина, не пожелавшая тратить впустую ни минуты времени и получившая 3 высших образования за 6 лет. Она освоила специальности учителя истории, английского языка и юриста. Сейчас находится в отпуске по уходу за младшим ребенком, но даже в это время активно себя реализует — изготавливает самые разнообразные роллы на продажу. А так как она жена военного и их семья проживает на заставе, где практически нет магазинов и других заведений, ее продукция пользуется большим спросом. Кроме этого, Ирина, как и мама, владеет мастерством шитья — может изготовить разные виды одежды и одевает всю семью. Ирина полностью разделяет и главное увлечение мамы — сыроделие, подкидывает ей различные идеи. Она также подарила ей обучающий курс на приготовление 50 видов сыров с технологической картой — именно тех, которые можно делать дома, без дополнительного оборудования. Поэтому Надежде Вениаминовне есть к чему стремиться и развиваться. Не хотите открыть своё дело? — невольно вырвался вопрос. Ответ прозвучал незамедлительно:

Пока у меня есть работа, которая мне очень нравится, я не хочу, чтобы увлечение превратилось в работу. К тому же, кроме меня, в Красном Октябре проживают еще три брата и сестра, а также наша 83-летняя мама. Корова есть только у одного из братьев. Стараемся делиться с родными молочной продукцией. Из сыров им в основном достается рикотта — очень полезный, мягкий и нежный сыр. Мы обычно делаем его с чесноком и базиликом на бутерброд.

Не сыром единым…

А в конкурсах, связанных с сыроделием, Вы не участвовали? — поинтересовались мы у собеседницы. Как выяснилось, еще нет, зато были другие конкурсы, где проявились ее кулинарные способности. Например, 24 мая в Алгашах проходил межрегиональный конкурс «Дружба народов». Надежда Вениаминовна принимала участие в номинации «Национальное блюдо», приготовив хуплу.

Раньше я его никогда не делала. Рецептов в интернете искать не стала, понимала, что ими воспользуются все. Взяла в библиотеке пару старых книг, прочитала об истории появления блюда, о том, как принимали гостей. Разволновалась, когда выяснилось, что среди участников 4 конкурсанта с хуплу. Я выступала последней. Слышу, что все рассказывают на русском языке и звучит одна и та же информация с интернета. А мое выступление было на чувашском, и я приготовила исконно чувашское блюдо, которое, в отличие от современного хуплу, даже не содержало картофеля. Все конкурсантки оформили блюда очень красиво, но жюри было на моей стороне и в тот день я услышала много восхищенных слов в свой адрес. Была очень рада победе, ведь в любых конкурсах мне важно не просто участие, а, прежде всего, итог — заслуженная оценка своих трудов, — рассказала Н.В. Федорова.

У Надежды Вениаминовны есть достижения и в других сферах. В начальных классах она ведет уроки физкультуры, и ее детская волейбольная команда всегда занимает 1-е места в районных соревнованиях, несмотря на то, что порой члены команды младше соперников по возрасту. Вечерами, по пятницам и субботам, играет в волейбол и взрослое население Красного Октября, и члены женсовета, возглавляемого Надеждой. Женская сборная команда поселения до сих пор регулярно удостаивалась первых мест в районе.

Активности и целеустремленности Н.В. Федоровой можно удивляться бесконечно. А всё потому, что она очень любит жизнь и у нее надежный тыл в лице большой и дружной семьи.

Татьяна Александрова.