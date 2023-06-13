«От худого семени не жди доброго племени»

12 — 18 июня — Неделя отказа от алкоголя

Пьянство у славян считалось смертным грехом, но ещё более тяжким грехом в православии считалось распространять эту отраву. В древней Руси на свадьбе молодые не должны были употреблять алкоголь, так как за этим следовала брачная ночь, и супруги могли зачать ребенка. Наши предки уже тогда знали о вредном воздействии спиртного на здоровье будущего ребенка. Знали они и особенности воздействия этилового спирта на детородные органы. Но, к сожалению, в современном обществе довольно терпимо относятся к употреблению спиртных напитков молодыми людьми. Особенно настораживает употребление пива и слабоалкогольных напитков молодыми девушками, которые считают это совершенно безопасным для здоровья.

А на самом деле, в какой бы концентрации ни содержался алкоголь в спиртных напитках, его действие на весь организм и репродуктивную систему, как женщин, так и мужчин имеет разрушительный характер. Известно множество заболеваний половой сферы, к появлению и развитию которых приводит злоупотребление этанолом.

Яйцеклетки очень чувствительны к алкоголю, тем более что их жизненный цикл длится от рождения женщины до её старости. Под воздействием алкогольных напитков происходит повреждение яичников. А это приводит к снижению, как количества самих яйцеклеток, так и их качества — продуцируются незрелые яйцеклетки.

Также при употреблении спиртного нарушается гормональный фон: снижается количество женских половых гормонов и увеличивается количество мужского полового гормона. А избыток мужских гормонов меняет внешний вид женщины, проявляются черты мужского пола, а климакс наступает на 10-15 лет раньше, чем у непьющих женщин.

Мужской алкоголизм также вызывает разные патологии репродуктивной системы. Алкоголь, проникая в ткани половых желез, вызывает тромбоз капилляров и кислородное голодание клеток семенников, что приводит к кислородному голоданию клеток и их последующей гибели. Масса яичек у пьющих мужчин уменьшается в 2 раза и больше, уменьшается количество сперматозоидов и их подвижность, среди них много незрелых форм с пороками развития. В итоге зачатие от алкоголика может привести к порокам в развитии потомства.

Наибольший токсический эффект на яички оказывает пиво, вызывающее жировое перерождение эпителия семенных канальцев. Доказано, что при алкогольной зависимости в течение 2-3 лет количество зрелых сперматозоидов снижается до 35%. Регулярное злоупотребление алкоголем в течение 5 лет и более уменьшает их количество уже на 60-65%.

Интоксикация организма алкоголем снижает уровень тестостерона в мужском организме, который заменяется женским гормоном эстрадиолом, что приводит к импотенции, мужской половой слабости. Алкогольные напитки нарушают качество семенной жидкости, что приводит к снижению оплодотворения яйцеклетки. Поэтому пьющие люди очень часто не способны воспроизвести полноценное потомство.

Даже минимальное употребление алкоголя мужчиной или женщиной наносит вред и их будущему потомству. Алкоголь и продукты его распада проникают в плаценту и формируют патологии у развивающегося эмбриона. Это могут быть патологии внутренних органов, внешние уродства, умственная недоразвитость, врожденные дефекты организма. Эти дети отстают в развитии от сверстников, испытывают трудности при обучении в школе. Ещё древнегреческий врач и философ Гиппократ говорил: «Пьянство отцов и матерей причина — слабости и болезненности детей».

Святитель Тихон Задонский, будучи епископом Воронежской епархии, проповедовал трезвость и говорил: «Есть две дороги, выбирай любую: одна — служить врагу, а другая – Богу. Хочешь служить врагу – пей сам вино, пиво, водку, угощай людей, справляй крестины, свадьбы, похороны с угощением – и послужишь врагу. Хочешь служить Богу, то первое: брось сам пить пиво, вино и водку; ни много ни мало, а совсем брось для того, чтобы не подавать соблазна людям. Второе: брось обычай угощать других на проводах, свадьбах, крестинах, не бойся того, что осудят тебя за это люди. Бойся не людей, а Бога. И если мы не на словах только христиане, а хотим и на деле служить Христу и Богу, то нельзя нам по-прежнему пить вино и угощать им. Давайте же сделаем так, и помоги нам Бог».

А. Табардак, врач по медицинской профилактике республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.