Можно ли вылечиться от алкоголизма?

Алкоголизм — трудноизлечимое хроническое заболевание, развивающееся на основе регулярного и длительного употребления алкоголя и характеризующееся неудержимым влечением к спиртному, изменением степени его переносимости и изменением личности.

К сожалению, алкогольная зависимость — это болезнь, которая будет преследовать человека всю жизнь. Один раз сформировавшись, она, как и любая хроническая болезнь, будет иметь всегда определенный риск рецидива. Вылечить алкоголизм невозможно, но его можно остановить только одним способом – полной и абсолютной трезвостью. Если алкоголик перестает принимать алкоголь, его болезнь не проявляется и не прогрессирует. Вроде всё просто.

Но всегда необходимо помнить, что первая же рюмка алкоголя запускает «спящие» механизмы уже сформированной болезни со всеми вытекающими последствиями. И этот срыв может произойти в любой момент, сколько бы времени ни прошло после полного прекращения употребления спиртного: 5 лет, 10 лет или даже 15. Необходимо помнить, что алкоголик никогда не сможет научиться пить «по чуть-чуть, по не многу», как здоровые люди. Это значит, что нельзя употреблять ни капли спиртного. Такова природа алкогольной зависимости.

Однако бросить пить не самое трудное. Самое трудное – это научиться жить без алкоголя. Трезвость – совершенно новый путь для пьющего ранее человека. Жизнь без алкоголя кажется серой и мрачной: эмоции на нуле, радости никакой, общаться с людьми в трезвом виде не умеют. Кроме этого, так называемые «друзья» часто провоцируют и пытаются уговорить выпить с ними «ты меня не уважаешь». Поэтому проблему алкоголизма в одиночку победить очень сложно.

Немаловажную роль в этой ситуации играет помощь родных и близких, психологическая и эмоциональная поддержка родственников. Не стоит напоминать о том, как он жил ранее.

Необходимо обратиться за помощью специалистам, к психологу, которые помогают сконцентрироваться на ценностях, вернуться к полноценной жизни без спиртного и вновь обрести ее смысл. Также их работа заключается в установлении нормальных отношений в семье зависимого человека и помощи в становлении душевного равновесия.

Стараться найти замену спиртным напиткам. Чтобы жизнь вновь стала интересной, ежедневно чем-то начать заниматься полезным, интересным: приобщиться к спорту, освоить новое увлечение, заняться самообразованием.

Е. Егорова, врач по медицинской профилактике республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.