В Чувашии прошел Международный фестиваль ретро-техники «Машина времени»

С 10 по 12 июня 2023 года в Чебоксарах состоялся 2 Международный фестиваль -авто, -мото, ретро-техники «Машина времени» в парке «Амазония». Более двухста уникальных экземпляров, легендарных автомобилей и мотоциклов разных эпох и времен. Наряду с участниками из Чувашии, в фестивале приняли участие гости из Таджикистана, Татарстана, Марий Эл, Башкирии, Пермского края, Челябинской, Ярославской, Самарской областей и других регионов. У владельцев этих раритетов можно узнать всю историю его автомобиля.

Впереди фестиваля живая рок-музыка, шоу каскадеров из Колумбии и России. Группы из Чебоксар и Йошкар-Олы прибыли, чтобы покорить сердца городских и гостей с разных уголков Чувашии своими лучшими песнями.

С. Солодилова.