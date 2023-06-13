В День России ветерану ВОВ вручена памятная медаль

В рамках празднования Дня России и к 80-й годовщине Прохоровского танкового сражения вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов вручил памятную медаль ветерану Великой Отечественной войны Леониду Ивановичу Егорову.

Леониду Ивановичу в августе исполнится 99 лет. На Великую Отечественную войну его призвали сразу же после окончания десятого класса средней школы. Был зачислен в противотанковый дивизион. Прошел Западный, Центральный и Белорусский фронты. В 1943 году принимал участие в боях на Курской дуге, получил ранение. Окончил военно-инженерное училище. До выхода на заслуженный отдых работал в военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева.

Напомним, медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» учреждена в связи с празднованием годовщины сражения. На медали изображены силуэты танков, надпись «80 лет Прохоровскому сражению» и прохоровская звонница.

Справочно

12 июля 1943 года произошло крупнейшее танковое сражение во Второй мировой войне. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады – в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.

Минздрав Чувашии.