От коровы молоко достаётся нелегко

«Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» Кто из нас не знает строчки этой известной детской песенки? Но не каждый из нас задумывается, что, прежде чем попасть на стол, молоко проделывает

сложный путь. И первые на этом пути — операторы машинного доения. Именно от их мастерства

и умения во многом зависят и качество, и количество молочных удоев.

Уроженке Красного Октября Светлане Губиной нелегкий сельский труд знаком с раннего детства. Она выросла в многодетной семье, была седьмым, самым младшим ребенком. Родители трудились в местном колхозе. Отец – сначала трактористом, потом по состоянию здоровья перешел в пастухи. Мама работала на полях, в бригаде. Двор их дома всегда был полон скотины – корова, лошадь, свиньи, куры. И не удивительно, что Светлана рано научилась и доить, и грядки полоть, и сено готовить.



После девятилетки она поступила в СПТУ № 6, выучилась на повара-кондитера, но по специальности не работала. Вышла замуж, родила сына. Прожив три года в Мыслеце, по семейным обстоятельствам вернулась в родной поселок.



Когда в поселении образовалось ООО «Полянка», Светлана охотно пришла на предприятие оператором машинного доения, попросту дояркой. В 2012 году «Полянка» перебазировалась в Красный Октябрь, переименовавшись в ООО «Приволье». Здесь наша героиня и трудится по сей день.



Вдвоем с напарницей они обслуживают около 100 коров чёрно-пестрой породы. Всех своих Милок, Зорек и Рябинок Светлана знает «в лицо». Каждая из буренок с характером, рассказала нам доярка по секрету, к каждой необходим индивидуальный подход.



Раздаивают коров дважды в день. Первая дойка в пять утра. В доильном зале «Ёлочка» к этому времени всё готово – буренок ждут чистота, порядок и с вечера подготовленные аппараты. «Коровы расписание знают и к процедуре готовы», — говорит Светлана.



Процесс раздоя — это целая наука. От того, как он пойдёт, зависят все итоговые показатели. Задача Светланы и ее напарницы состоит в том, чтобы животное доверилось, было спокойно, не нервничало. Не всегда корова ведёт себя адекватно — может и боднуть, и лягнуть, разъяснила нам Светлана. Такие случаи бывают, поэтому животных надо чувствовать и понимать.



Это сегодня она мастер своего дела, а поначалу, признаётся, было сложно, плакала даже. Не сразу получалось приноровиться к доильным аппаратам. «Полы были низкие, а я маленькая, не доставала. Вставала на цыпочки на кирпичи и тянулась к вымени. Потом руководство под мой рост полы подняло», — улыбается от воспоминаний наша героиня.



Светлану Губину по праву можно назвать специалистом широкого профиля. Кроме обязанностей оператора машинного доения, молодая женщина успешно выполняет функции ветеринарного фельдшера (принимает роды, делает уколы, прививки), учетчицы молока, табельщицы, уборщицы. Она всё успевает, всё знает. За это ее и ценит руководство предприятия.



Своих рогатых подопечных Светлана очень любит. С теплотой рассказывает, как здоровается с буренками с утра, разговаривает с ними в процессе дойки, ласково называет красотулями. «Доброе слово и корове приятно, — уверена труженица села. – Думаю, что именно от моей ласки и зависит конечный удой».



В копилке Светланы Губиной – многочисленные благодарности предприятия и администрации муниципалитета. Сейчас доярка готовится представлять Шумерлинский округ в республиканском конкурсе на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров.



Близкие люди всегда с пониманием относятся к ее труду. Сын Светланы, Александр, в 2020 году вернулся со службы в Вооруженных Силах. Служил в Саратове, в химических войсках. В октябре 2022 года по мобилизации был призван в зону СВО.



Спутник жизни Светланы, Максим, трудится в «Приволье» рабочим по уходу за крупным рогатым скотом. «Мы и дома, и на работе вместе и нисколько не надоедаем друг другу», — призналась Светлана в разговоре.



А дома их ждет немаленькое хозяйство. Вместе с родителями Максима на их попечении корова, овцы, куры. Словом, скучать в деревне не приходится!



«Я всегда знала, что никуда отсюда не уеду, — разоткровенничалась наша собеседница. — Здесь моя родина, мои самые родные и близкие люди. Здесь мои буренки. Я без них, наверное, уже не смогу…»

Ольга Дмитриева.