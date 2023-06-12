И доходов берегиня, и расходов контролёр

Главный бухгалтер ООО «Приволье» Татьяна Крупнова с детства знала, что она пойдет по стопам родителей и свою трудовую биографию свяжет с сельским хозяйством и с бухгалтерией.

Так в ее жизни и получилось. Красный Октябрь – родной поселок Татьяны. Здесь она родилась,

выросла и состоялась. Женщина хорошо помнит, как в детстве часто приходила на колхозную

ферму, которой заведовал отец, как ей нравилось ухаживать за коровами, доить.

Мама работала бухгалтером, сначала в сельсовете, потом в колхозе, поэтому с загадочным миром цифр и отчетов Татьяна знакома с детства. Решение посвятить себя этой профессии окончательно созрело к выпускному классу, и первой же послешкольной осенью девушку приняли на работу в бухгалтерию сельской администрации. Овладевать профессией на первых порах ей помогала работавшая там родная тётя, за что Татьяна ей очень благодарна.



Через несколько лет наша героиня заочно окончила отделение «Бухгалтерия в сельском хозяйстве» Алатырского сельхозтехникума и была приглашена на должность главного бухгалтера в ООО «Дубрава». Еще через три года молодой специалист перевелась в новое сельхозпредприятие «Полянка», в 2012 году переименованное в ООО «Приволье». На сегодняшний день общий трудовой стаж Т. Крупновой составляет 23 года.



Главный бухгалтер сельхозпредприятия — это правая рука руководителя и тот самый специалист, который в соответствии с бизнес-целями определяет налоговую стратегию хозяйства, решает щепетильные вопросы с кредиторами и поставщиками. Как человек ответственный и надежный, Татьяна, по сути, отвечает за всё «Приволье». И перед руководством, и перед работниками, и перед самой собой. Круг ее деятельности не ограничивается только бухгалтерскими обязанностями. Рабочий день Татьяны Крупновой начинается с определения задач трактористам, водителям, слесарям, дояркам, рабочим по уходу за крупным рогатым скотом. Всего на предприятии трудятся 15 человек. Главный бухгалтер уверена, что успех и прибыль хозяйства зависят от ежедневного планирования и четкого определения задач.



Татьяна Крупнова – пример сильной, трудолюбивой сельской женщины. Жаловаться на жизнь и обстоятельства – не в ее характере, хотя трудностей судьба уготовила ей немало. Рано овдовев, молодая женщина не опустила руки, с головой окунулась в работу, построила добротный дом, всегда держала скотину.



Татьяна – счастливая мама. Её сын Дмитрий — главный помощник во всех ее начинаниях. Мамина гордость, надежда и опора в жизни. В свое время молодой человек окончил Чебоксарский электромеханический колледж, отслужил в армии. Потом переехал в Чебоксары, открыл свое дело, создал семью. «Несколько дней назад у меня родилась внучка, — восторженно сообщила нам новоиспеченная бабушка. — В моей жизни появился новый смысл!»



В доме Татьяны всё создано её руками. В свободное время женщина увлекается цветоводством и алмазной вышивкой. С душой сделанные картины она с удовольствием дарит родным и близким людям.



По признанию Татьяны, она очень привязана к земле, к родным просторам. Хотя варианты о смене места жительства и работы, признаётся, у нее были и есть всегда. Но поразмыслив, взвесив все за и против, она, как правило, неизменно принимает решение остаться в родном поселке. «Где родился, там и пригодился – это про меня», — призналась наша героиня.



Татьяна Крупнова, без преувеличения, — одна из лучших специалистов агропромышленного комплекса округа. За многолетнюю добросовестную работу и большой личный вклад в развитие АПК она неоднократно награждалась грамотами и благодарностями муниципалитета. В 2010 году была отмечена Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, в 2019 году — Почетной грамотой Совета муниципальных образований Чувашии.

СПРАВОЧНО

ООО «Приволье» – одно из передовых хозяйств в Шумерлинском муниципальном округе. Основные виды деятельности – животноводство, производство и реализация молока. В год хозяйство реализует порядка 300 тонн молока, 27 тонн мяса.

Общая площадь «Приволья» — 780 га, сельхозугодий – 539 га. Для своих нужд хозяйство выращивает овес, пшеницу, ячмень, многолетние культуры, заготавливает сенаж, сено.

Ольга Дмитриева.