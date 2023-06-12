Глава Чувашии поздравляет с Днём России

Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днём России!



Этот праздник символизирует единство нашей любимой страны – мощной мировой державы,

величие которой ковалось многими поколениями россиян.

Мы – наследники великих побед, великой культуры и традиций, гордимся Россией и ее богатой

историей. Это вдохновляет нас на трудовые достижения и ратный подвиг, на покорение новых

вершин в промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре и спорте.

Важно, что волевые решения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направленные на укрепление международного авторитета России, получают широкое одобрение



и поддержку не только в нашей стране, но и на разных континентах, где выступают

за многополярный мир и соблюдение принципов международного права. Сегодня каждый

из нас четко осознает, насколько важно единение перед лицом современных вызовов вокруг

созидательных идей, чтобы защитить порядок и справедливость в мире.



Чувашия вносит свой вклад в развитие страны и обеспечение ее безопасности, активно участвуя в решении масштабных задач. Мы гордимся участниками специальной военной операции – героями нашего времени, которые доблестно защищают наше Отечество, предприятиями, которые укрепляют его обороноспособность, теми, кто помогает нашим бойцам.



Благодарю каждого из вас, желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.