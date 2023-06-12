Глава Чувашии поздравляет с Днём России

Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник символизирует единство нашей любимой страны – мощной мировой державы,
величие которой ковалось многими поколениями россиян.
Мы – наследники великих побед, великой культуры и традиций, гордимся Россией и ее богатой
историей. Это вдохновляет нас на трудовые достижения и ратный подвиг, на покорение новых
вершин в промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре и спорте.
Важно, что волевые решения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направленные на укрепление международного авторитета России, получают широкое одобрение
и поддержку не только в нашей стране, но и на разных континентах, где выступают
за многополярный мир и соблюдение принципов международного права. Сегодня каждый
из нас четко осознает, насколько важно единение перед лицом современных вызовов вокруг
созидательных идей, чтобы защитить порядок и справедливость в мире.
Чувашия вносит свой вклад в развитие страны и обеспечение ее безопасности, активно участвуя в решении масштабных задач. Мы гордимся участниками специальной военной операции – героями нашего времени, которые доблестно защищают наше Отечество, предприятиями, которые укрепляют его обороноспособность, теми, кто помогает нашим бойцам.
Благодарю каждого из вас, желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях!
Глава Чувашской Республики О. Николаев.