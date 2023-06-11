«Скорая» просит водителей уступать ей дорогу

В последнее время многие участники дорожного движения по какой-то причине стали пренебрежительно относиться к мчащимся с сиреной автомобилям скорой медицинской помощи. В пробке и на светофоре карету скорой помощи с включенными спецсигналами часто не пропускают, хотя она торопится к умирающему пациенту или пытается довезти его до лечебного учреждения как можно скорее.

Приметную по размеру, цвету и маячкам, а также громкую из-за сирены машину «скорой» сложно не заметить в веренице автомобилей. Но стали частыми случаи, когда водители транспорта игнорируют спецавтомобиль с медицинскими работниками на борту, даже если он едет с соблюдением всех правил дорожного движения. Пытаясь проскочить, гражданский транспорт не успевает завершить свой маневр и врезается в борт «скорой». В итоге к пациенту, к которому спешила бригада скорой медицинской помощи, нужно направить другой автомобиль с медицинскими работниками. А ведь это трата времени, которого может не хватить на спасение жизни.



С начала этого года в автопарке скорой медицинской помощи Чувашии уже 3 автомобиля пострадали от въехавших в них легковых авто. К счастью, все эти ДТП — без пострадавших и смертей.



Республиканский центр медицины катастроф.