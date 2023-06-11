Сегодня – День работников лёгкой промышленности

В структуру лёгкой промышленности традиционно входят предприятия, выпускающие текстильные изделия, одежду и обувь. На территории Чувашской Республики в 2023 году осуществляли деятельность по производству текстильной, швейной и обувной продукции 110 предприятий и 67 индивидуальных предпринимателей.



По итогам 2022 года производство одежды выросло на 4 %. Однако на 4 % снизилось производство обуви, на 8 % — текстильных изделий.



Для мужчин всех возрастов изготовлено 513 тыс. рубашек из текстильных материалов, это на 7 % больше, чем в 2021 году. В республике на каждого представителя сильного пола в среднем приходится по одной сшитой рубашке. Выпуск женских костюмов увеличился в 3,5 раза, блузок – на 30 %, юбок и брюк – по 7 %. Кроме этого, произведено около 3 млн пар обуви, или по 2,5 пары в среднем на одного жителя.



В 2022 году отгружено текстиля, одежды и обуви на сумму 9 млрд рублей. В лёгкую промышленность вложено 92 млн рублей инвестиций.



В организациях лёгкой промышленности (кроме ИП) в 2022 году трудились свыше 7 тыс. сотрудников.

Чувашстат.