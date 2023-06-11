О ежемесячной выплате из средств маткапитала

Ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет из материнского капитала получает в республике

1081 семья. Мера поддержки полагается семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных имущественных критериев.

«С этого года ежемесячная выплата предоставляется с учетом нескольких изменений. Главным из них является то, что теперь средства положены на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше родители могли получить выплату только на второго ребенка», — отметила начальник управления установления социальных выплат Отделения СФР по Чувашии Татьяна Уткина.



Еще одно изменение касается даты зачисления средств. С июня выплата будет доставляться всем семьям в один день – 5-го числа каждого месяца. В эту дату родители будут получать средства за предыдущий месяц. Впервые новая дата была применена к пособию за май, деньги поступили семьям 5 июня.



Напомним, что для оформления выплаты семье нужно подать заявление в Социальный фонд. Сделать это можно через личный кабинет на портале госуслуг, на сайте СФР, а также лично в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.



Размер ежемесячной выплаты равен региональному прожиточному минимуму для детей. В Чувашии это 11992 рубля. Выплаты из материнского капитала устанавливаются семье на год, по мере истечения этого срока владельцу сертификата следует обратиться в Соцфонд, чтобы продлить выплату. Получать меру поддержки можно в дополнение к единому пособию.



Отделение СФР по Чувашии.