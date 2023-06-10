Шумерлинцы ярко отметили Акатуй

Сегодня на опушке леса по ул. Заводской состоялся всеми любимый праздник песни, труда и спорта «Акатуй». Традиционно он проводится после завершения весенне-полевых работ и является возможностью наградить достойных тружеников села и подвести определенные итоги.

Праздничное настроение чувствовалось повсюду. В торговых павильонах сельчанам и горожанам предлагали сладости и шашлыки, а на выставке-ярмарке можно было приобрести различные поделки местных умельцев.

В числе почетных гостей Акатуя были председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, депутат Госсовета ЧР Сергей Мельников, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, руководство города Шумерли и представители шумерлинского землячества во главе с Августой Уляндиной. В сопровождении главы Шумерлинского МО Льва Рафинова и председателя окружного Собрания депутатов Бориса Леонтьева они посетили сельские дворики, отведали национальные угощения и посмотрели выступления школьных коллективов.

Сельские дворики — традиционное украшение Акатуя, ведь у каждого из них — своя изюминка. Сегодня были представлены и дом пивовара, и этно-усадьба, и дом рыбака, и дом пчеловода, а также молочный двор, гостевой дом, русское и крестьянское подворья, чайный двор и дом пекаря. В двориках сельчане во всей красе представили изделия мастеров декоративно-прикладного творчества, национальную одежду и блюда. Почётных гостей они встречали яркими приветствиями.

Творческая программа началась с хореографической композиции в исполнении государственного академического ансамбля песни и танца им. Васильева. Гостей угостили караваем и традиционным чувашским напитком. Затем участники ансамбля завели общий хоровод, в который были вовлечены творческие коллективы округа, почетные гости и все желающие.

Торжественность празднику придал и парад сельских поселений, в котором приняли участие делегации каждого территориального отдела. Их возглавляли девушки в национальных костюмах и достойные представители поселений, несшие флаг.

Официальная часть Акатуя началась с поздравительной речи руководства округа. Глава Шумерлинского МО Лев Рафинов ознакомил собравшихся с итогами посевных работ.

С праздником песни, труда и спорта собравшихся поздравил и Леонид Черкесов. Он также отметил достижения шумерлинцев в разных направлениях и наградил достойных представителей наградами республиканского уровня.

Тепло поздравили шумерлинцев Светлана Каликова и Сергей Мельников. Светлана Каликова зачитала приветственный адрес Главы Чувашии Олега Николаева и продолжила церемонию награждения. Лучших из лучших чествовали также Лев Рафинов и Борис Леонтьев. На празднике звучали поздравления от руководства города Шумерли, представителей Шумерлинского землячества и других гостей.

Официальная часть Акатуя сменилась праздничным концертом. В нём принимали участие лучшие творческие коллективы и талантливые исполнители округа, а также выходцы из шумерлинского края. Украшением праздника стали выступления заслуженной артистки Чувашии Августы Уляндиной и фольк-группы «Ярды».

Концертные номера разбавило объявление победителей конкурса сельских подворий. Каждое из них было отмечено в какой-либо номинации, а лучшим конкурсная комиссия посчитала подворье Большеалгашинского поселения. Призёрами стали подворья, организованные Краснооктябрьским и Магаринским территориальными отделами.

Как всегда насыщенной и разнообразной была спортивная программа Акатуя. Желающие могут посоревноваться в традиционных видах спорта, таких, как волейбол, гиревой спорт, дартс, попробовать свои силы в народных видах спорта. На спортивной площадке состоялось и вручение знаков ГТО, медалей и призов отличившимся спортсменам.

Т. Александрова, М. Ветликова.







