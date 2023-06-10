Материнский капитал -на образование детей

Родители могут распорядиться средствами материнского капитала на пребывание ребенка в детском саду и его обучение по дошкольным программам сразу после рождения ребёнка,

на которого получен сертификат.



Оплачивать образование в средней школе или обучение по программам дополнительного образования возможно только после достижения ребенком трехлетнего возраста. И в том, и в другом случае использовать средства маткапитала можно на любого ребенка в семье. Возраст детей, на образование которых будут направлены средства материнского капитала, на дату начала обучения не должен превышать 25 лет.



Организация либо индивидуальный предприниматель, оказывающие образовательные услуги и которым планируется перечислить средства, должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.



Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте Социального фонда, а также лично в клиентской службе СФР или в МФЦ. После одобрения заявления Соцфонд перечисляет средства в течение 5 рабочих дней.

В Чувашии, по данным на 1 мая 2023 года¸ 342 семьи направили средства материнского капитала на образование детей (в 2022 году — 1448 семей).



Отделение СФР по Чувашии.